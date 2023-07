Malgré un coup d’arrêt sur le marché chinois, Volkswagen voit son chiffre d’affaires trimestriel augmenter

Le premier groupe automobile européen Volkswagen a enregistré une hausse de 15,2% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 80,1 milliards d'euros, grâce à une augmentation des livraisons de véhicules partout dans le monde en dehors de la Chine, a expliqué le groupe dans un communiqué jeudi.

En revanche, son bénéfice net poursuit une légère baisse de 3,1% à 3,8 milliards d'euros, malgré des ventes et des revenus en hausse. Et si Volkswagen confirme son objectif de marge pour l'année 2023 - entre 7,5% et 8,5% -, il réduit ses perspectives de livraisons, passant d'environ 9,5 millions de véhicules à une fourchette entre 9 et 9,5 millions.

« Les ventes en Amérique du Nord se redressent, nous renforçons notre position en Chine grâce à des partenariats technologiques et, en plus de cela, la tendance pour les véhicules entièrement électriques évolue dans la bonne direction », a commenté Olivier Blume, le PDG du groupe.

Volkswagen veut monter en puissance en Chine et dans l'électrique

Le principal facteur affectant négativement les résultats du groupe est la faiblesse des ventes en Chine. De janvier à juin, les livraisons de véhicules ont baissé de 1,2% en Chine, plombées par le premier trimestre, alors qu'elles augmentaient de près de 27% en Europe de l'Ouest.

Le groupe cherche par tous les moyens à rattraper son retard en Chine, son premier marché, où il réalise environ 40% de ses ventes annuelles. Il subit la concurrence d'acteurs locaux plus jeunes comme BYD, qui a dépassé cette année sa marque phare VW en termes de ventes de véhicules. Volkswagen se félicite néanmoins des partenariats de partage de technologie annoncés mercredi avec les constructeurs chinois Xpeng et SAIC pour développer des modèles de voitures électriques dans le cadre de sa stratégie « China for China ».

Au premier semestre, ses ventes de véhicules électriques ont représenté 7,4% de ses livraisons totales, contre 5,6% au premier semestre 2022. « Dans le contexte d'un environnement de marché plus difficile, le Groupe Volkswagen vise à atteindre une part de véhicules électriques de 8 à 10% des livraisons totales au cours de l'exercice 2023 », précise le communiqué.

(Avec AFP)