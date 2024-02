Débouté par la justice du Delaware, Musk demande à ses actionnaires d'installer Tesla au Texas

« N'installez jamais le siège de votre société dans l'Etat du Delaware ». Elon Musk, patron de Tesla, après l'annulation de son énorme plan de rémunération accordé en 2018 par les actionnaires du constructeur, avait dans la foulée vigoureusement réagi sur X, le réseau social qui lui appartient. Mercredi, toujours sur l'ex-Twitter, il avait demandé à ses abonnés de voter sur un transfert de l'État d'incorporation, qui désigne le lieu d'enregistrement de la société, du Delaware vers le Texas.

« Le vote du public est sans équivoque en faveur du Texas ! Tesla procédera immédiatement à un vote des actionnaires pour transférer au Texas l'État d'incorporation », qui désigne le lieu d'enregistrement de la société, a ensuite affiché le milliardaire, dans un message publié dans la nuit de mercredi à jeudi. Le siège social du constructeur est basé depuis fin 2021 dans l'Etat du Texas, qui abrite également l'une des méga-usines du constructeur automobile.

Un plan de rémunération estimé à 56 milliards de dollars

Mardi, la juge d'un tribunal de l'Etat du Delaware a tranché en faveur d'un actionnaire du constructeur automobile Tesla qui demandait l'annulation d'un plan de rémunération accordé en 2018 au patron Elon Musk. Dans le détail, ce plan prévoyait de remettre à Elon Musk des actions Tesla en fonction de l'atteinte de plusieurs objectifs sur dix ans. Il était estimé lors de son adoption à 56 milliards de dollars.

La juge a considéré que les actionnaires avaient reçu des informations « erronées » et « trompeuses » au sujet du conseil d'administration et du comité de rémunération - dont plusieurs membres étaient des proches du milliardaire depuis 15 à 20 ans - en amont de l'assemblée générale au cours de laquelle ce plan a été approuvé. Selon le plaignant, le milliardaire a dicté ses termes aux administrateurs qui, au vu de leurs relations avec lui ou de leurs intérêts personnels, n'étaient pas suffisamment indépendants pour s'y opposer.

Une annonce appréciée par la Bourse de New York

Le cabinet d'avocats représentant le plaignant principal, Richard Tornetta, et d'autres actionnaires, s'est réjoui dans une déclaration transmise à l'AFP d'avoir remporté une affaire « emblématique » en matière de rémunération. La juge « a déterminé que le conseil d'administration de Tesla avait failli à son devoir fiduciaire en structurant la rémunération par tranches d'(Elon) Musk et, par conséquence, elle a ordonné que le package dans son ensemble soit annulé » a relevé le cabinet Bernstein, Litowitz, Berger & Grossman. Elon Musk avait assuré ne pas avoir participé à l'élaboration du plan, même si des documents montrés en audience ont suggéré qu'il en avait parlé avec des membres du conseil d'administration et avec des cadres.

Dans les échanges électroniques à la Bourse de New York jeudi, le titre de Tesla s'appréciait de 1,95% à 190,95 dollars, après avoir perdu plus de 2,2% la veille.

(Avec AFP)