Tesla : la baisse des prix des voitures électriques fait bondir les ventes mais fondre les marges

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le constructeur Américain Tesla présentait ses résultats annuels tant attendus. Résultat : Tesla a délivré un peu plus 1,85 million de véhicules électriques l'année dernière dans le monde. Soit 35% de plus qu'en 2022. C'est un peu plus que l'objectif fixé par Elon Musk, son directeur général (1,8 million), et le constructeur de voitures électriques rapproche des marques premium allemandes comme BMW et Mercedes et leurs 2,5 millions de voitures vendues. Tesla est même à quelques unités d'Audi, qui a commercialisé 1,9 million de véhicules en 2023. Le groupe a augmenté ses ventes tout au long de l'année 2023, avec une hausse de 13 % en volume au dernier trimestre.

Avec 1,77 million d'unités vendues, les Model 3 et Model Y tirent les ventes du groupe. Et ce, grâce à des baisses drastiques de prix sur ces deux modèles phares partout dans le monde. En France par exemple, Tesla a baissé ses prix à trois reprises, proposant désormais la Model Y à 42.990 euros. Les autres modèles que sont la Model S et la Model X sont quant à eux en légère baisse.

Au total, Tesla a généré 96,773 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 88,9 milliards d'euros, en hausse de 19 % par rapport à 2022.

La plus faible croissance depuis 3 ans

Mais le groupe américain a vu sa marge opérationnelle fondre, passant de 16,8 % à 9,2 %. La marge brute a également chuté de 6 points sur ce dernier trimestre à 17,6 % alors que le consensus ressortait à 18,3 %, selon des données du London stock exchange group. Aussi, le chiffre d'affaires trimestriel de Tesla a progressé de 3 % à 25,17 milliards de dollars, en dessous du consensus qui tablait sur 25,62 milliards de dollars. Il s'agit de la croissance la plus faible depuis plus de trois ans.

Ces résultats financiers traduisent l'augmentation des dépenses d'exploitation en partie due à l'IA et à d'autres projets de R&D et au coût du lancement du Cybertruck en fin d'année, justifie Tesla.

Avec ses nombreux investissements, le groupe a brûlé du cash en continu. Tesla voit ainsi son free cash flow baisser de 42 % cette année à 4,4 milliards de dollars. Après ces résultats, le titre du groupe reculait de 2,3 % dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Moins de ventes en 2024

Le marché semblait aussi frileux quant à l'avenir du groupe. Pour 2024, Tesla a d'ores et déjà annoncé « un taux de croissance du volume de véhicules (qui) pourrait être notablement inférieur au taux de croissance atteint en 2023 ». La faute à une situation « entre deux vagues de croissance », a justifié le groupe lors des questions avec les journalistes : l'une tirée par la sortie des modèles 3 et Y en 2017 et 2020, respectivement, et une deuxième vague qui commencerait avec la plate-forme de véhicules de la prochaine génération. Cette dernière sera marquée par une « refonte totale du système de production », s'est réjouit Elon Musk.

La future plateforme permettra notamment de produire un nouveau véhicule prévu pour la deuxième partie de 2025. Ce modèle, plus petit que les précédents, devrait adresser un plus gros marché et sera fabriqué au Texas puis à Mexico. Des rumeurs ont déjà circulé sur un prix autour de 25.000 euros.

Le groupe semble très confiant sur son leadership en matière d'intelligence artificielle et compte sur cette avance pour se démarquer. Ce dernier trimestre, Tesla a pourtant pris un revers sur le marché de l'électrique en se faisant dépasser pour la première fois par le Chinois BYD dans le nombre de ventes au quatrième semestre. Ce dernier a ainsi commercialisé 526.409 voitures, soit 7 % de plus que le groupe d'Elon Musk.