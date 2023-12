Discussions entre Renault et Volkswagen pour produire une voiture électrique à 20.000 euros

Les lignes bougent. Selon Handelsblatt, Volkswagen envisage une coopération avec Renault pour développer et produire sa voiture électrique à 20.000 euros. Le constructeur automobile allemand est intéressé par une coopération autour d'une plateforme pour la voiture qui, espère-t-il, rendra les véhicules à batterie abordables pour le grand public, a rapporté le journal allemand. L'objectif des deux partenaires serait une production annuelle de 200.000 à 250.000 véhicules. Les discussions avec Renault en sont encore à un stade très précoce et elles pourraient ne pas aboutir, a indiqué le journal qui cite des sources proches du dossier. La marque au losange Renault a refusé de s'exprimer. Mais, selon une porte-parole une coopération est nécessaire pour être compétitif sur le segment des véhicules électriques à petit prix.

« Nous sommes en train de mener différentes discussions mais rien n'a été finalisé », a déclaré la porte-parole.

Nouvelle Twingo

Pour rappel, Renault a annoncé mi-novembre le lancement prochain d'une nouvelle Twingo électrique à moins de 20.000 euros, hors subventions, rejoignant Citroën dans la course à l'entrée de gamme électrique. Cette petite voiture urbaine sera lancée en Europe en 2026, se positionnant sur le plus petit des segments automobiles, où l'offre électrique est limitée. Un mois plus tôt, Citroën annonçait une ë-C3 à 23.300 euros, en promettant une version à 19.990 euros début 2025. La nouvelle Twingo sera fabriquée en Europe, mais pas en France : les Twingo actuelles, en fin de carrière, sont assemblées dans l'usine de Novo Mesto, en Slovénie.

Ampere, la nouvelle filiale de Renault, proposera au total sept modèles d'ici 2031: les Mégane, Scenic, R5 et R4 électriques, la Twingo, et deux modèles supplémentaires. Le prix de vente des modèles de segment moyen, Mégane et Scenic, sera à parité avec les véhicules thermiques d'ici à 2027/2028 « out en préservant les marges », a souligné Renault. Ampere vise un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2025, contre 46 milliards pour le groupe Renault en 2022. L'objectif est de 25 milliards d'euros en 2031 avec sept véhicules, soit un taux de croissance annuel de plus de 30% entre 2023 et 2031.

Par ailleurs, Renault a annoncé ce jeudi un plan ambitieux visant à réduire de moitié le coût industriel de production d'un véhicule électrique à l'horizon 2027, et à diminuer de 30% celui d'un véhicule thermique. Ce plan de transformation appelé « Re-Industry » vise par exemple à assembler une Renault 5 en moins de neuf heures dans l'usine française de Douai (Nord). Il contribuera également à la réduction du temps de développement des véhicules de trois à deux ans, voulue par Renault pour baisser ses coûts et accélérer le renouvellement des gammes Renault, Dacia et Alpine.

Volkswagen vise la Chine

De son côté, Volkswagen compte lancer un modèle d'entrée de gamme de voitures électriques en Chine, son marché principal, où il subit la concurrence féroce des acteurs locaux. Le prix de cette nouvelle voiture compacte est estimé entre 18.000 et 22.000 euros, soit un peu moins que l'actuelle ID.3, vendue en Chine entre 21.000 et 22.000 euros. Le modèle proviendra d'une nouvelle architecture commune pour de futurs véhicules électriques que Volkswagen souhaite développer d'ici à 2026 afin de réduire ses coûts de production en Chine où ses concurrents s'affrontent dans une guerre des prix.

Elle sera un dérivé de l'actuelle plateforme MEB, une banque de composants commune à plusieurs modèles électriques du groupe. L'architecture donnera le jour à toute une série de nouveaux modèles spécifiquement adaptés aux attentes des clients chinois. La marque Volkswagen prévoit également un modèle à moins de 20.000 euros pour l'Europe, mais n'a pas encore communiqué de date de production. Par ailleurs, le constructeur automobile allemand a expliqué il y a une dizaine de jours envisager des suppressions de postes, en jouant sur les départs à la retraite de ses salariés, pour atteindre ses objectifs de rentabilité, dévoilés en juin dernier par le PDG du groupe, Oliver Blume. Ce dernier veut mettre en place un plan de transformation destiné à réaliser 10 milliards d'économies et une marge opérationnelle entre 9 et 11% d'ici 2030. Ce programme doit permettre au groupe d'améliorer sa rentabilité face à ses concurrents, notamment chinois, qui lui prennent des parts de marché, particulièrement dans l'électrique grâce à des prix moins élevés.