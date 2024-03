Voiture électrique : Tesla va rehausser le prix de son Model Y dans certains marchés européens

Tesla a annoncé ce week-end son intention de relever d'environ 2.000 euros, ou d'un montant équivalent, le prix de son SUV électrique Model Y sur plusieurs marchés européens à compter du 22 mars.

Model Y prices will increase across a number of countries in Europe on Friday, 22nd March



Order within 2 mins via https://t.co/wM14dVxclF to secure current price — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) March 16, 2024

Cette décision, annoncée dans un post sur le réseau social X (ex-Twitter), sans toutefois plus de précisions, intervient après l'annonce par le constructeur californien d'une hausse de 1.000 dollars du Model Y aux Etats-Unis à compter du 1er avril.

Tesla Model Y price will rise by $1000 in a few weeks https://t.co/Fu0mmdXUQR — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2024

Lire aussiAutomobile : la voiture électrique perd des parts de marché en Europe, plombée par la baisse des aides publiques

Guerre des prix

Le groupe a déjà relevé de 1.000 dollars le prix de son Model Y pour le porter à 43.990 dollars et 48.900 dollars, selon la puissance du modèle.

« C'est l'éternel dilemme de l'industrie : les usines ont besoin d'une production continue pour être efficaces, mais la demande des consommateurs est saisonnière », a justifié Elon Musk, directeur général de Tesla, en février dernier.

Lire aussiTesla : Elon Musk débarque dans son usine allemande et qualifie les saboteurs « d'écoterroristes »

Cette hausse de prix constitue un revirement après plusieurs baisses de tarifs qui ont chahuté la concurrence, mais la guerre des prix enclenchée depuis plus d'un an a également pesé sur les marges de Tesla. En janvier, le groupe a prévenu que la croissance de ses ventes serait cette année « nettement inférieure » alors qu'il se concentre sur la production de son modèle électrique de prochaine génération, qui doit être plus abordable que les deux silhouettes actuelles de sa gamme et porte le nom de code « Redwood ».

« Notre société se trouve actuellement entre deux vagues importantes de croissance : la première a commencé avec l'expansion mondiale de la plateforme des Model 3/Y », avait relevé le groupe.

Un véhicule moins cher en préparation

« La prochaine (...) sera lancée par l'expansion mondiale de la plateforme de véhicules de prochaine génération », actuellement en préparation dans l'usine géante située au Texas, avait-il poursuivi. Elon Musk, patron de Tesla, avait indiqué lors d'une audioconférence que la production d'un véhicule moins cher pourrait débuter « dans le courant de la seconde moitié de 2025 », dans un premier temps dans l'usine d'Austin, avec un procédé « révolutionnaire ». D'ici là, le rythme de croissance des produits de stockage d'énergie (batteries géantes Powerwall et Megapack) devrait être supérieur à celui des véhicules.

Tesla a annoncé le 3 janvier avoir livré dans le monde 484.507 véhicules électriques au quatrième trimestre 2023, et 1,81 million sur l'ensemble de l'année (+38% sur un an), dont 1,2 million de Model Y qui est présenté par Tesla comme le véhicule le plus vendu au monde, toutes catégories de motorisation confondues. Lancée en 2020, la Y est assemblée dans trois usines géantes en Californie, en Chine et depuis 2022 à Berlin.

Des prix rabotés en Chine

Si Tesla a conservé sa première place mondiale sur l'année, l'entreprise américaine a été doublée par le chinois BYD sur le dernier trimestre (526.409 véhicules électriques livrés entre octobre et décembre, et 1,57 million en 2023). Pour capter de nouvelles parts de marché en Chine, le géant américain de l'automobile électrique fait feu de tout bois. Début mars, Tesla a ainsi annoncé que, d'ici la fin du mois de mars, les acheteurs chinois des stocks existants de ses berlines Model 3 et Model Y auraient droit à un maximum de 34.600 yuans (4.807,76 dollars) de primes d'assurance.

Dans le détail, les avantages comprennent une réduction de 8.000 yuans (1.111 dollars) sur les produits d'assurance automobile en partenariat avec Tesla, et une réduction de 10.000 yuans (1.390 dollars) pour un changement de couleur de la carrosserie. Tesla propose également des plans de financement préférentiels limités dans le temps qui permettent d'économiser jusqu'à 16.600 yuans (2.300 dollars) pour l'achat d'une Model Y.

(Avec agences)