Grève chez Tesla : le constructeur entre en guerre contre la Suède et poursuit l'Etat

Tesla entame un véritable bras de fer avec la Suède. Le géant américain de la voiture électrique a entamé des poursuites contre l'Etat suédois en raison du refus du secteur postal depuis le 20 novembre de livrer les bureaux et les ateliers de Tesla en soutien à une grève massive qui touche les usines du constructeur américain dans le pays.

Pour rappel, un mouvement de grève a débuté fin octobre chez le constructeur automobile quand quelque 130 mécaniciens, travaillant dans 10 ateliers Tesla répartis dans sept villes de Suède, ont débrayé pour la première fois, selon le syndicat IF Metall. Le mouvement s'est ensuite étendu à d'autres ateliers où sont réparées des voitures électriques du groupe d'Elon Musk, et, avant les postiers, les dockers ont également cessé de décharger les voitures Tesla arrivant dans les ports en soutien aux grévistes.

Des plaques d'immatriculation qui ne sont plus livrées

Une situation qui a fait monter la moutarde au nez du Président de Tesla. Et pour cause, la participation du secteur postal à la grève pourrait empêcher les nouvelles Tesla de circuler, les plaques d'immatriculation étant uniquement livrées par courrier. Ce blocage de la poste a même été qualifié « d'insensé » par Elon Musk, vendredi 24 novembre.

Dans sa requête au tribunal du district de Norrköping, Tesla demande au tribunal d'imposer que l'Agence suédoise des transports s'assure que les plaques d'immatriculation « rentrent en possession de Tesla ». L'entreprise demande également une amende d'un million de couronnes (87.000 euros) si l'agence publique devait échouer à faire respecter une éventuelle décision du tribunal. Et elle a déjà obtenu lundi 27 novembre une première décision favorable.

L'Agence suédoise des transports a indiqué lundi soir avoir reçu du tribunal une « décision provisoire (..) lui enjoignant d'accepter, dans un délai de sept jours, que Tesla collecte les plaques d'immatriculation directement auprès de notre fabricant de plaques ». Dans un message à l'AFP, l'agence publique a ensuite ajouté : « Notre fabricant de plaques a annoncé qu'il était prêt à fournir les plaques directement à Tesla, à condition que l'Agence suédoise des transports donne son accord », précisant qu'elle évaluait les conséquences de cette décision de justice.

L'Agence suédoise des transports avait déjà indiqué la semaine dernière que l'envoi des plaques était confié au groupe postal Postnord en vertu d'un contrat s'appliquant à toutes les agences gouvernementales. Dans une autre requête, Tesla demande dès lors au tribunal de Solna, en banlieue de Stockholm, d'imposer à Postnord, propriété des Etats suédois et danois, de lui restituer les plaques

Refus de signer une convention collective

Derrière cette grève, il est reproché au constructeur son refus d'adhérer à une convention collective sur les salaires. Négociées secteur par secteur, les conventions collectives constituent la base du modèle de marché du travail suédois. Elles couvrent près de 90% de l'ensemble des salariés suédois et leur garantissent des minimas salariaux et des conditions de travail. Et bien qu'ils soient syndiqués, les ouvriers de Tesla ne bénéficient pas des conventions collectives sectorielles car leur entreprise n'a pas signé la convention. Le spécialiste américain de la voiture électrique a toujours rejeté les appels à la syndicalisation parmi ses 127.000 employés dans le monde.

« En refusant de respecter les règles en vigueur en Suède, Tesla tente d'obtenir un avantage concurrentiel en offrant aux travailleurs des salaires et des conditions inférieurs à ceux qu'ils auraient obtenus dans le cadre d'une convention collective », a dénoncé Gabriella Lavecchia, présidente du Seko, le syndicat des employés des services et des communications, dans un communiqué.

Outre IF Metall, neuf autres syndicats ont annoncé des mesures de solidarité envers les salariés de Tesla, comme celui de la construction qui a annoncé qu'il cesserait la maintenance des sites Tesla à partir du 28 novembre.

Tesla France déménage son siège pour s'agrandir En France, la situation est beaucoup plus calme. Tesla France va déménager au cours des prochaines semaines son siège à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) pour s'agrandir et accompagner le succès de ses modèles, a indiqué le constructeur, confirmant une information du Parisien. La filiale du pionnier américain de la voiture électrique avait installé son siège social en 2016 à Chambourcy (Yvelines), dans la banlieue ouest de Paris, et va y conserver une concession, a précisé un porte-parole de la marque à l'AFP. Le nouveau siège social, plus grand, comptera une centaine de salariés dans un premier temps, avec des recrutements en cours. Il sera complété courant 2024 d'une concession de la marque. Après de fortes baisses de ses tarifs, Tesla a plus que doublé ses ventes en un an et vendu plus de 44.000 véhicules en France au cours des dix premiers mois de 2023, soit autant que BMW, par exemple. Son SUV d'entrée de gamme, le Model Y, est le véhicule 100% électrique le plus vendu de l'année en France, devant la petite Dacia Spring, et la 8e voiture la plus vendue toutes énergies confondues.

(Avec AFP)