En quête de plus d'espace, Tesla va déménager son siège social français à Saint-Ouen

En France, Tesla voit plus grand. Selon une information du Parisien, le constructeur quitte Chambourcy (Yvelines) pour déménager son siège social à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) dans des locaux plus spacieux. Une information confirmée par la mairie à La Tribune.

Cité par le quotidien, le maire de Chambourcy, Pierre Morange (LR) reconnaît « des bruits insistants » depuis quelque temps autour de ce déménagement, mais sans officialisation de la part du constructeur. Selon l'élu « l'arrivée des véhicules asiatiques et d'une concurrence agressive » pousserait Tesla « à changer sa stratégie d'implantation ».

On peut, par exemple, citer BYD, deuxième producteur mondial de voitures électriques derrière Tesla, qui prévoit d'ouvrir une usine en Europe avec une annonce à la fin de l'année, selon une information de La Tribune. Peu connu dans notre pays, le constructeur chinois envisage de produire trois millions de voitures en 2023, contre 1,86 million de voitures en 2022. L'atout principal du groupe : fabriquer la quasi-totalité de la voiture, de la batterie aux composants en passant par le moteur. Si BYD a fait une entrée timide en France, avec seulement cinq points de vente à son actif, le constructeur compte bien monter en puissance dans le pays, comme dans les 14 autres où il est présent en Europe.

Le quotidien, qui dit avoir obtenu confirmation auprès de l'entreprise, précise par ailleurs que le nouveau siège social de Tesla sera situé près de la gare du RER C et de la ligne 14. De quoi attirer de nouvelles compétences alors que le site comptera une centaine de salariés dans un premier temps, avec des recrutements en cours. Il sera possible de candidater à un « poste de coordinateur de vente de véhicules d'occasion », de « chargé d'assistance bilingue » (en français et en anglais) ou encore de « conseiller online après-vente ». Le siège sera complété courant 2024 d'une concession de la marque, un Centre Tesla.

Plus de 44.000 véhicules vendus en France au cours des dix premiers mois de 2023

Après de fortes baisses de ses tarifs, Tesla a plus que doublé ses ventes en un an et vendu plus de 44.000 véhicules en France au cours des dix premiers mois de 2023. Son SUV d'entrée de gamme, le Model Y, est le véhicule 100% électrique le plus vendu de l'année en France, devant la petite Dacia Spring, et la huitième voiture la plus vendue toutes énergies confondues.

En septembre, Tesla a vu sa part de marché des voitures particulières atteindre 3,55%, dépassant celles des marques BMW (3,14%), Mercedes (3,13%), Audi (3,11%) et Ford (3,09%)

(AFP)