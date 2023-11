La voiture électrique Polestar 4 sera fabriquée par la filiale sud-coréenne de Renault en 2025

Jeudi, Renault a annoncé la signature d'un accord entre Renault Korea Motors (RKM) et Polestar, filiale de véhicules électriques de Volvo Cars et du chinois Geely pour produire la Polestar 4 au sein de l'usine de Busan. Le SUV sera destiné au marché intérieur sud-coréen et à l'exportation vers l'Amérique du Nord.