Les objectifs CO2 : les pistes des constructeurs pour limiter la casse

« On ne se lève pas le matin pour payer des amendes », cette phrase prêtée à Carlos Tavares, PDG de PSA, en dit long sur le climat ambiant dans l'industrie automobile européenne. À partir du 1er janvier prochain, la Commission européenne va commencer à compter chacune des 16 millions de voitures immatriculées chaque année sur le continent, et infliger des bons et des mauvais points à leur fabricant.

Le but de ce jeu périlleux est que chaque constructeur respecte une moyenne de 94 grammes de CO2 par voiture vendue, sous peine d'amendes qui pourraient atteindre des milliards d'euros. Sauf que les constructeurs automobiles sont loin, très loin même, d'être dans les clous. D'après le cabinet JATO, l'écart moyen des constructeurs automobiles est de 25 grammes (données 2018). Cet écart atteint 35 grammes chez Fiat Chrysler Automobiles.

Ventes tactiques

Pourtant, les constructeurs ont tous promis qu'ils ne paieront pas d'amendes. Les analystes de marché, eux, sont plus pessimistes et se demandent plutôt s'ils parviendront à limiter la casse... Pour cela, les constructeurs vont tirer sur plusieurs leviers. Le plus simple sera de pousser les immatriculations de voitures électriques avec...