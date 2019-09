Automobile : la voiture hybride a-t-elle encore un avenir ?

(Crédits : Reuters)

L'évolution de l'environnement de l'industrie automobile au cours des cinq prochaines années va obliger les constructeurs à faire des choix industriels et d'investissements en R & D contraignants. Entre voiture autonome, connectivité, développement industriel, les constructeurs automobiles seront obligés d'arbitrer. Dès lors, l'hybride apparaît de plus en plus comme une technologie de transition.