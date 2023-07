Nissan revoit à la hausse ses prévisions de résultats annuels malgré la baisse des ventes en Chine

Nissan se montre optimiste quant à ses résultats annuels. Ses prévisions dévoilées ce mercredi annoncent un bénéfice net de 340 milliards de yens (2,2 milliards d'euros au cours actuel) pour son exercice 2023-2024 démarré le 1er avril, contre une prévision précédente de 315 milliards de yens. Cela reviendrait à un bond de 53,2% sur un an. Nissan a aussi relevé ses prévisions annuelles de bénéfice opérationnel, attendu dorénavant à 550 milliards de yens, et de chiffre d'affaires, qui devrait s'établir à 12.600 milliards de yens (81 milliards d'euros), soit une hausse de 18,9% sur un an.

Et ce, malgré ses difficultés en Chine. En effet, le premier marché automobile s'électrifie à grande vitesse et la concurrence des marques locales est devenue redoutable. La Chine fait ainsi figure de gros bémol des résultats du constructeur japonais. Il anticipe désormais d'ailleurs une chute de 23,4% de ses ventes en volume en 2023-2024 sur ce marché crucial pour lui. Il a, par conséquent, abaissé sa prévision annuelle de ventes mondiales en volume à 3,7 millions d'unités (+12% sur un an), contre un objectif de 4 millions d'unités formulé en mai.

Reprise de la production et des ventes au Japon et en Amérique du Nord

Pour autant, « au premier trimestre, nous avons été capables de compenser la faiblesse sur le marché chinois par nos performances dans les autres régions, ce qui a entraîné une amélioration significative en variation annuelle », a commenté le directeur général du groupe Makoto Uchida dans un communiqué ce mercredi. La reprise de la production et des ventes du groupe au Japon et en Amérique du Nord a été « particulièrement notable » sur le trimestre écoulé, et Nissan veut « maintenir cette dynamique » au cours des prochains trimestres, a-t-il ajouté.

Le bénéfice net de Nissan, allié du français Renault, sur la période avril-juin a totalisé 105,5 milliards de yens, un résultat plus que doublé sur un an (+123,9%). Son bénéfice opérationnel trimestriel a quasiment doublé sur un an à 128,6 milliards de yens et son chiffre d'affaires a augmenté de 36,5%.

Nissan prend 10% du capital d'Ampere

L'ampleur de la progression de ces résultats s'explique aussi par l'environnement de marché très difficile qui régnait à la même période il y a un an, avec le confinement géant de Shanghai, la pénurie de semi-conducteurs et la flambée des prix des matières premières après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

En parallèle, Nissan et Renault ont annoncé, ce mercredi dans un communiqué, que le constructeur japonais investirait 600 millions d'euros dans la filiale électrique de Renault baptisée Ampere, soit moins de 10 % du capital. Cette prise de participation est une « opportunité pour compléter et renforcer l'offensive électrique en cours de Nissan en Europe et permettra de nombreuses synergies, notamment en termes d'efficacité des coûts, de conformité réglementaire et d'élargissement de la gamme de produits et de moteurs pour véhicules électriques », a salué le directeur général de Nissan, Makoto Uchida. Les deux constructeurs vont, en effet, développer conjointement le réseau de bornes de recharge de voitures électriques ainsi que le recyclage des batteries.