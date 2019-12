[POUR ou CONTRE] La voiture individuelle est-elle morte ?

« Sa disparition est inéluctable et nécessaire ! »

par KARIMA DELLI,

députée européenne (LES VERTS) et présidente de la commission du transport et du tourisme au PARLEMENT EUROPÉEN

Elle pollue, elle est chère et elle occupe trop d'espace : détenir une automobile individuelle va devenir obsolète et absurde. L'urgence est de favoriser les mobilités partagées et de faire de la voiture le transport en commun du futur.

La fin de la voiture individuelle, notamment à moteur thermique, est une nécessité politique à de nombreux égards : elle est une source majeure de pollution de l'air, qui cause 67 000 décès prématurés chaque année en France ; elle est une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre, principaux responsables du réchauffement climatique ; elle occupe un espace toujours plus important, pour la garer ou tout simplement pour la faire rouler, les routes nouvelles participant à l'artificialisation des sols.

Développer l'économie de partage

Les villes sont de plus en plus conscientes des enjeux sanitaires et écologiques liés à l'utilisation de la voiture, ainsi elles sont nombreuses en Europe à pousser l'idée d'interdire leurs rues aux moteurs thermiques. La tendance est...