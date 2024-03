Voitures électriques : les Etats-Unis loin derrière la Chine et l'Europe

La Chine s'électrifie, les Etats-Unis décrochent. Malgré une augmentation des ventes de voitures électriques entre 2019 et 2023, passant de 1,6% à 11,2%, les Etats-Unis restent loin derrière leurs principaux concurrents automobiles. Selon une récente étude du cabinet d'analyses Jato Dynamics, la Chine représente 50% du marché mondial des ventes de voitures électriques, contre 22% pour l'Europe et... seulement 12% aux Etats-Unis.

Pourtant, le pays de l'Oncle Sam a mis en œuvre d'importantes mesures pour accélérer l'électrification de son parc automobile, le deuxième plus important après celui de l'Empire du Milieu. Ainsi, grâce à l'Inflation Reduction Act (IRA), les Américains ont le droit à un crédit d'impôt de 7.500 euros pour l'achat d'une voiture électrique fabriquée sur le continent. D'autres aides aux industriels pour leur installation dans le pays viennent s'ajouter. Insuffisant pour stimuler la demande.

Les voitures de grandes tailles toujours en tête des ventes

Il faut dire que les Etats-Unis ont une culture profondément ancrée dans le thermique. Le prix du pétrole y est 70% moins élevé qu'en France, ce qui ne facilite pas la transition vers l'électrique. D'autant que les Américains privilégient davantage les grosses voitures. Le cabinet a estimé que 56% des ventes de voitures aux Etats-Unis en 2023 étaient des SUV, dont un quart sont de grande taille, soit généralement des véhicules de plus de 5 mètres de long.

« Les SUV de grande taille et de luxe représentaient 3,13 millions d'unités vendues aux Etats-Unis. À titre de comparaison, 10,3 millions de SUV ont été vendus en Chine, dont seulement 1,33 million de modèles de grande taille et de luxe. En Europe, ce chiffre chute considérablement pour atteindre 352 000 unités seulement, ce qui représente à peine 5 % du total du segment », compare Jato Dynamics, dans son communiqué.

Le marché du pick-up est aussi très lucratif avec 18% des ventes. Ces voitures aux poids plus importants sont aussi moins efficientes lorsqu'elles sont électriques et présentent ainsi des autonomies peu adaptées aux longues distances américaines.

Le prix des voitures électriques en cause

Pour pallier ce problème, les véhicules sont équipés de grosses batteries, plus coûteuses, ce qui fait indéniablement monter leur prix de vente.

« Actuellement, de nombreux modèles de voitures électriques disponibles aux États-Unis coûtent plus de 40.000 dollars. Le prix global des véhicules ayant eu tendance à augmenter ces dernières années, le manque d'options abordables peut également avoir un impact sur les jeunes acheteurs, qui seraient pourtant plus enclins à acheter un véhicule électrique », confirme Michael Kasuba, responsable international de Jato Dynamics.

D'ailleurs, le seul constructeur qui tire son épingle du jeu dans le pays reste Tesla. L'entreprise d'Elon Musk a en effet baissé fortement ses prix partout dans le monde et principalement aux Etats-Unis. Résultat : Tesla représente 55% des ventes de voitures électriques dans son pays d'origine, contre 18% en Europe et 12% en Chine.

Autre difficulté outre-Atlantique : les recharges électriques. La Chine possède actuellement 760.000 points de charge rapide contre 70.000 en Europe et seulement 28.000 aux Etats-Unis. Pourtant, les Etats-Unis ont alloué 5 milliards de dollars aux États de 2022 à 2026 pour aider à déployer les infrastructures de recharge, mais les Etats n'ont pas l'air décidé à dépenser l'enveloppe.

Relancer les ventes par tous les moyens

Pour relancer les ventes, et atteindre l'objectif des 50% de voitures zéro émission (hybrides rechargeables, électriques et hydrogènes) vendues aux Etats-Unis en 2030, le gouvernement américain a resserré la vis hier. Concrètement, l'administration restreint progressivement les émissions annuelles moyennes autorisées pour les nouveaux véhicules de chaque constructeur, les incitants de facto à électrifier leur flotte. En 2032, les voitures vendues devront émettre moitié moins d'émissions que celles de 2026. Si l'électrification semble être la solution la plus simple, plusieurs leviers peuvent être envisagés pour atteindre cet objectif, comme l'allègement des véhicules ou l'adoption d'un nouveau filtre à particules.

En outre, cette nouvelle a suscité de vives réactions dans le pays. La première vient de l'American Petroleum Institute (API), représentant le secteur pétrolier, qui a menacé d'attaquer en justice cette réglementation. Les adversaires républicains de Joe Biden, quant à eux, l'ont accusé de mener une croisade contre les voitures à essence, forçant « les Américains ordinaires à conformer leur mode de vie » aux élites, a taclé leur chef au Sénat, Mitch McConnell.

Dans quelques mois, il est possible que les ventes de voitures électriques soient à nouveau impactées, puisque Donald Trump, opposant de Joe Biden aux présidentielles de novembre, a confirmé sa réticence envers les voitures électriques, estimant qu'elles « ne vont pas assez loin, coûtent trop cher et sont toutes fabriquées en Chine ».