Vertes, les voitures électriques ?

Lundi 13 juillet, Elon Musk voyait sa fortune personnelle dépasser celle de Warren Buffett, alors que l'action Tesla atteignait un pic historique de plus de 1.760 dollars. Si les voitures électriques ont fait la fortune du milliardaire, il les présente également de longue date comme une alternative écologique aux véhicules à essence. Mais sont-elles aussi vertes que le prétend Elon Musk ? Certains n'en sont pas convaincus. L'an passé, une étude publiée par l'Institut für Wirtschaftsforschung, un cabinet de recherche économique munichois, a jeté le doute sur les vertus écologiques de Tesla et des voitures électriques.

Comparant les émissions d'une Tesla Model 3 et d'une Mercedes C220d Sedan, les auteurs concluent que cette dernière consomme moins de CO2 par kilomètre parcouru (141 grammes émis, contre entre 156 et 181 pour la Tesla). L'impact environnemental d'une voiture découle en effet de l'empreinte énergétique de sa fabrication d'une part, et des émissions entraînées par la conduite d'autre part. Ces dernières...