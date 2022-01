Voiture autonome : Volkswagen et Bosch se rapprochent pour amortir leurs expérimentations

Face à l'accélération des concurrents, le constructeur et l'équipementier ont décidé de mutualiser leurs moyens pour investir sur un sujet sur lequel les promesses tardent à se faire réalité pour le consommateur. On parle d'ailleurs désormais davantage de conduite autonome plutôt que de l'intégralité du véhicule. Aussi, Volkswagen et Bosch vont partager leurs données dans le but de vendre ensuite une solution logicielle en marque blanche.