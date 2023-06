Voitures électriques : les ventes explosent de près de +80% en Europe en mai

Alors que l'Europe a entériné, fin mars, la fin de la vente de véhicules à moteurs thermiques en 2035, celles de voitures électriques progressent à vue d'oeil sur le Vieux continent. Elles ont, en effet, connu un véritable boom au mois de mai : +79,9% pour atteindre 129.847 unités écoulées, selon les chiffres publiés ce mercredi par l'Association des constructeurs européens (ACEA). Cela représente 13,8% des ventes européennes, contre moins de 10% en mai 2022, d'après l'ACEA.

« La plupart des marchés de l'UE ont enregistré d'impressionnantes hausses en pourcentage à deux et trois chiffres, dont les quatre plus importants : les Pays-Bas (+118,4%), la Suède (+82,6%), la France (+48,7%) et l'Allemagne (+46,6%) », souligne l'association représentative du secteur.

Sur les cinq premiers mois de l'année, l'augmentation cumulée est de 50,5% avec plus d'un demi-million de véhicules vendus de janvier à mai.

De leur côté, les hybrides ont maintenu leur dynamique de croissance. Les ventes ont progressé de +27,6% pour atteindre 234.380 unités en mai. Elles sont ainsi en deuxième place des types de voitures les plus achetées et représentent désormais 25% des ventes (+1,8 point sur un an). Les ventes d'hybrides rechargeables (qu'on peut brancher sur une prise ou une borne) poursuivent en revanche leur baisse (-0,6%), pénalisées par l'Allemagne, qui a coupé les subventions sur ce type de motorisation.

Les immatriculations de voitures neuves toujours en progression

Cette progression des ventes de voitures électriques s'inscrit dans une tendance générale puisque les immatriculations de voitures neuves en Europe ont enregistré en mai un dixième mois consécutif de croissance, à +18,5%, toujours selon les chiffres de l'ACEA. Près d'un million de nouveaux véhicules particuliers (338.950 précisément) ont ainsi été mis sur les routes des pays de l'Union européenne le mois dernier.

Lors des cinq premiers mois de 2023, le marché a progressé de 18%, avec 4,4 millions de voitures vendues. Il a été tiré notamment par le rattrapage de l'Espagne (+26,9%) et de l'Italie (+26,1%) et dans une certaine mesure par les ventes en France (+16.3%) et en Allemagne (+10.2%).

Le marché automobile européen a recommencé à croître durablement depuis août 2022, alors que la crise du Covid-19, conjuguée à une pénurie de pièces dont les cruciaux composants électroniques, lui avait porté un coup très dur. Pour autant, ce volume de vente reste encore inférieur de près d'un quart à celui d'avant la sanitaire.

Essence et diesel perdent des parts de marché

A contrario, la part de marché de la motorisation essence a reculé en mai. Ce, malgré des ventes en hausse de +12,6% sur un an (342.806 unités). Elle s'établit tout de même à 36,5% - soit près de deux points de moins comparé à l'année précédente - et domine encore le secteur. De janvier à mai d'ailleurs, plus de 1,6 million de voitures à essence ont été vendues dans l'UE, soit une augmentation remarquable de +17% par rapport à la même période en 2022.

Côté diesel en revanche, les ventes ont baissé de -2,9% le mois dernier. Malgré de bonnes performances sur deux des plus grands marchés du bloc : l'Italie (+243 %) et l'Allemagne (+3,6%). Les voitures diesel représentent désormais 14,3 % de la part de marché de l'UE, contre 17,4% en mai 2022. Leur part devrait ne faire que baisser compte tenu de l'interdiction les concernant décidée par l'UE pour 2035.

+2.200% pour Tesla, qui reste encore loin du trio de tête

Côté constructeurs, Tesla a vu ses ventes exploser en mai : +2.200% avec près de 22.000 unités écoulées, contre moins de 1.000 un an plus tôt. Sur les cinq premiers mois de l'année, l'Américain enregistre une augmentation de +164% et représente désormais 2,3% des parts de marché.

Il reste néanmoins encore loin du leader Volkswagen qui, a largement conforté sa place de plus gros vendeur d'automobiles en Europe depuis le début de l'année, régnant sur 26,1% du marché (+1,2 point en un an) avec plus de 1,1 million de voitures vendues. Le constructeur allemand a été aidé par le dynamisme de sa marque tchèque Skoda et des sportives espagnoles de Cupra.

Le géant allemand est suivi par le franco-italo-américain Stellantis (18,9% du marché, en baisse de 1,7 point sur un an). Avec une belle performance de sa marque Alfa Romeo en mai, qui a bondi de +133,8% sur un an grâce à de nouveaux SUV.

Enfin, le français Renault atteint 11% du marché européen (+1 point en un an), servi par le dynamisme des voitures à coûts serrés Dacia dont les volumes ont crû de +42,9% sur les cinq premiers mois de l'année.

Hyundai-Kia et Toyota ont par contre vu leur progression freinée, à 8,8% et 6,9% de parts de marché.

(Avec AFP)