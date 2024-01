Voitures électriques : Stellantis dévoile une nouvelle façon de fabriquer ses gros véhicules (Dodge et Jeep)

Le potentiel de cette plateforme est énorme », a commencé Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, lors de la révélation de sa toute nouvelle plateforme, autrement dit la structure de base d'un véhicule, baptisée STLA Large. Lancée d'abord aux États-Unis dans l'usine de Windsor au Canada puis en Italie à Cassino, cette plateforme produira huit véhicules de segments D et E, soit ceux entre 4,8 mètres et 5,1 mètres de long entre 2024 et 2026. La plateforme STLA L, construite essentiellement pour les véhicules électriques, servira à la production de toutes les motorisations et de différents types de véhicules, des SUV comme des crossovers. Les premières marques à l'utiliser seront Dodge et Jeep. Viendront ensuite Alfa Romeo, Maserati et Chrysler.

Plus d'autonomie et une charge plus rapide

La flexibilité est la clé pour les constructeurs européens. Produire un maximum de voitures sur une structure unique dans toutes les usines permet d'apporter des améliorations opérationnelles rapides. Tesla en a d'ailleurs fait le principal moteur de ses recherches pour limiter ses coûts de production et ainsi fabriquer une voiture à 25.000 euros dans son usine de Berlin.

Cette plateforme, au delà de sa flexibilité, apportera également la possibilité de produire des véhicules avec des batteries entre 85 et 118 kilowattheures qui atteindront jusqu'à 800 kilomètres d'autonomie et capables d'accepter une charge rapide de 4,5 kWh par minute, soit une recharge pleine entre 20 et 30 minutes. Les véhicules produits afficheront certaines performances du même ordre que des Tesla ou Porsche, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 2 secondes.

La STLA Large structure succède ainsi à la STLA Médium, présentée en juillet dernier et à destination des véhicules de segment C et D, très prisés en Europe. Une plateforme pour les petits modèles électriques ne devrait pas voir le jour avant 2026 et une autre à destination des véhicules utilitaires est également attendue.

Stellantis en difficulté

A la peine lors de cette fin d'année en Europe et aux Etats-Unis, Stellantis devra puiser dans ses ressources pour relever les ventes. De l'autre côté de l'Atlantique, le propriétaire de Chrysler et Jeep s'est tout récemment fait dépasser par le Coréen Hyundai.

« La flexibilité et l'agilité de cette plateforme sont sa marque de fabrique et seront le moteur de notre succès dans la transition électrique en Amérique du Nord », a réagit Carlos Tavares.

En Europe aussi, le groupe a vu ses ventes baisser de 19,2 % au mois de décembre, la chute la plus importante des constructeurs européens ce mois-ci.

Mais Carlos Tavares veut garder le même cap : garder des marges importantes sur ses véhicules. Il a ainsi répété son intention de ne pas baisser ses prix, assurant qu'une chute du coût des voitures pourrait mettre son entreprise dans le rouge et risquer « le bain de sang ». Le dirigeant a également rappelé que sa plus grande concurrence venait des constructeurs chinois, assurant être « prêt pour le combat ».

Le groupe a rappelé la sortie de la future C3 électrique à 23.300 euros pour lutter contre la déferlante chinoise. Avant ça, Stellantis sortira sa célèbre Peugeot 3008 électrique en février prochain, le premier modèle basé sur sa plateforme STLA Medium et l'une de ses armes pour relancer ses marques à la peine, à commencer par Peugeot.