Voitures électriques : une voiture neuve sur cinq dans le monde est désormais électrique, selon l'AIE

La voiture électrique continue son ascension dans le monde. Selon le rapport annuel l'Agence internationale de l'énergie (AIE), publié ce mardi, les ventes de véhicules électriques devraient ainsi poursuivre leur forte croissance en 2024, notamment en Chine.

Au premier trimestre 2024, les ventes de véhicules électriques ont ainsi progressé de 25% sur un an, une croissance similaire à celle de l'année 2023. Et 2024 devrait encore être une année record avec une augmentation des automobiles électriques de 20%, selon l'AIE. De sorte que plus d'une voiture sur cinq vendue dans le monde serait aujourd'hui électrique, avec environ 17 millions de véhicules écoulés.

Et si cette bonne dynamique continue, en 2035, toutes les voitures vendues dans le monde devraient être électriques, évitant la consommation de 10 millions de barils de pétrole par jour. Par ailleurs, cette croissance pourrait, selon l'AIE, être tirée par cet autre filon : le marché de la voiture électrique d'occasion, qui se développe rapidement, grâce à la baisse du coût d'accès à la technologie électrique.

« La dynamique des voitures électriques se maintient clairement dans nos données, même si elle est plus forte sur certains marchés », a précisé le directeur de l'AIE Fatih Birol, dans le communiqué accompagnant le rapport.

« Plutôt que de ralentir, la révolution globale de l'électrique semble se préparer à une nouvelle phase de croissance », souligne Fatih Birol. « Avec une vague d'investissement dans la fabrication de batteries, la chaîne logistique s'apprête à s'accorder avec les plans ambitieux des constructeurs automobiles ».

Des inquiétudes demeurent... sauf pour la Chine

Malgré cette bonne dynamique, des inquiétudes demeurent quant à la croissance du secteur. En cause : des marges réduites, des prix volatils des matières premières de batteries, une forte inflation et la suppression de subventions à l'achat dans certains pays comme l'Allemagne. Cet accès de faiblesse se concentre cependant sur certains pays européens.

Mais lorsqu'on regarde vers la Chine, premier marché pour la vente de voitures électriques, l'optimisme est réellement permis. Là-bas, « les ventes mondiales restent solides », note l'AIE, et la part de marché des électriques devrait notamment atteindre 45% en Chine. Par ailleurs, là-bas, les modèles électriques sont déjà souvent moins chers que leurs équivalents thermiques. Si le pays continue sur cette lancée, l'AIE a même calculé que près d'un véhicule sur trois roulant en Chine devrait ainsi être électrique en 2030. Une part qui descend à un sur cinq en Europe et aux Etats-Unis.

En attendant, cette révolution de la mobilité automobile profite bien aux constructeurs chinois d'après l'AIE : ces derniers ont ainsi produit plus de la moitié des voitures électriques vendues dans le monde, alors qu'ils ne représentent que 10% des ventes de voitures thermiques.

L'électrification, plus poussive en Europe

En Europe, la voiture électrique a encore de la route à faire. En 2024, l'Agence internationale de l'énergie table sur une part de marché de véhicules électriques à 25%, tandis qu'aux Etats-Unis, elle devrait atteindre 11%. Et globalement, cette hausse devrait, selon l'AIE, être poussée par la concurrence entre constructeurs, la baisse des prix des batteries et des voitures, mais aussi les aides publiques à l'électrification.

Depuis le début de l'année, la part de marché de l'électrique en Europe a reculé, à 12% ou moins contre 14,6% l'an dernier, plombée notamment par l'Allemagne, le principal marché européen, qui a brutalement mis fin à ses aides à l'achat fin 2023.

La Norvège fait figure de modèle. Grâce à des taxes très favorables, l'électrique, tiré par le constructeur Tesla, y a représenté 90% des nouvelles immatriculations au premier trimestre, le royaume s'étant fixé l'objectif d'atteindre 100% dès 2025. Mais ailleurs, l'électrification est plus poussive. Le Royaume-Uni a décalé de cinq ans l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves, désormais prévue en 2035, et beaucoup jugent cette échéance irréaliste pour le continent. En France, une forte subvention de l'Etat aux ménages les plus modestes a permis de faire exploser les ventes pendant quelques semaines.

Parmi les freins évoqués par les professionnels : la difficulté à déployer les infrastructures adéquates rapidement et partout. Dans l'UE, plus de la moitié des points de recharge sont concentrés dans deux pays, l'Allemagne et les Pays-Bas. En Espagne, où l'on ne remplace sa voiture que tous les 14 ans, 65% des automobilistes se garent dans la rue, ce qui complique la recharge à domicile.

Autres griefs : l'empilement des réglementations au niveau européen, jusqu'à neuf par an, et l'inconsistance des politiques nationales, qui pourrait être encore exacerbée par la montée des mouvements populistes, généralement climato-sceptiques.

(Avec AFP)