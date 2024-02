Bouygues voit ses bénéfices grimper et compense la crise de l'immobilier par le rachat d'Equans

[Article publié le mardi 27 février à 10h11, mis à jour à 11h05]Bouygues a eu une année 2023 très fructueuse. Le groupe a annoncé ce mardi avoir engrangé un chiffre d'affaires annuel en hausse de 26,4%, à 56 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2023. Surtout, le géant de la construction a vu son résultat opérationnel courant s'envoler de 19% à 2,411 milliards d'euros et un bénéfice net lui aussi en hausse de 6,9% à 1,04 milliard d'euros.

« Bouygues a publié des résultats 2023 très solides pour tous ses métiers, hormis Bouygues Immobilier qui fait face à des conditions de marché très difficiles en France », a commenté son directeur général Olivier Roussat.

L'optimisme du patron de Bouygues a aussi été partagé par les investisseurs puisque le cours de l'action Bouygues s'est envolé de 6,9% ce mardi vers 11h à la Bourse de Paris.

Le rachat d'Equans très profitable

Une opération a notamment particulièrement profité au groupe : le rachat du spécialiste de la transition écologique Equans à Engie, en 2022.

« La rapidité et la qualité de l'intégration d'Equans ainsi que les premières étapes du déploiement du plan stratégique présenté en février 2023 sont un grand sujet de satisfaction », a assuré Olivier Roussat.

Bouygues a joué très gros sur cette opération en mettant 7,1 milliards d'euros. Car il anticipe que grâce à Equans, les services multi-techniques deviendront son premier métier avec un chiffre d'affaires combiné de 16 milliards d'euros devant sa filiale de travaux routiers Colas. Ce rapprochement doit donner naissance à un nouveau numéro deux mondial, fort d'un effectif de 95.000 personnes, derrière un autre Français, Vinci.

C'est dans ce contexte de croissance externe que le groupe anticipe une année 2024 sous le thème de la hausse d'activité. Bouygues a notamment affirmé que son carnet de commandes est en hausse dans la construction, « offrant une bonne visibilité sur l'activité future », a ajouté son directeur général. Pour 2024, « dans un environnement économique et géopolitique incertain, et après une année de forte croissance, Bouygues vise un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant des activités en légère croissance par rapport à 2023 », a-t-il encore indiqué.

Bouygues Telecom en pleine forme

Le groupe affiche aussi un large sourire concernant ses activités dans les télécoms. Bouygues Telecom a vu sa rentabilité augmenter en 2023, avec un excédent brut d'exploitation (Ebitda) après loyer en progression de 11% par rapport à 2022, à 1,97 milliard d'euros, grâce à « la croissance de l'activité et la poursuite de la maîtrise des coûts », selon un communiqué publié mardi.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 3% sur un an, à 7,73 milliards d'euros, porté notamment par la conquête de nouveaux clients. Sur la période, la contribution de la filiale de télécommunications au bénéfice net du groupe Bouygues s'est élevée à 414 millions d'euros, contre 439 millions un an plus tôt. Dans le détail de ses activités, l'opérateur a atteint 3,6 millions d'abonnés à la fibre de bout en bout fin décembre 2023, soit un gain de 574.000 nouveaux clients sur l'année. Sur le mobile, Bouygues Telecom compte désormais 15,5 millions d'abonnés, grâce notamment à l'arrivée de 287.000 nouveaux clients sur l'année.

Concernant ses objectifs pour 2024, Bouygues Telecom vise un Ebitda après loyer « supérieur à 2 milliards d'euros », un chiffre d'affaires facturé aux clients « en hausse » ou encore des investissements « d'exploitation bruts » d'environ 1,5 milliard d'euros (hors fréquences).

Rachat de La Poste Telecom

À noter, ces bons résultats arrivent quelques jours après l'annonce, jeudi dernier de la signature d'un protocole d'exclusivité pour racheter 100% du capital de l'opérateur virtuel de téléphonie mobile La Poste Telecom, détenu actuellement à 51% par le groupe La Poste et à 49% par SFR, pour un montant estimé à 950 millions d'euros.

Cet accord, qui prévoit un partenariat de distribution exclusif pourra permettre à Bouygues Telecom d'« accroître sa base de clients et se renforcer dans le mobile et dans le fixe », avait commenté Benoît Torloting, directeur général de Bouygues Telecom. Ce rachat, qui doit être finalisé d'ici la fin de l'année, devra se faire avec l'aval de SFR, qui dispose notamment d'un droit de préemption lui permettant de racheter les parts en vente en priorité. La Poste Telecom est le cinquième opérateur du marché en France, avec 2,3 millions de clients, derrière Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

(Avec AFP)