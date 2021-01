Dans l'Oise, la carrière Violet veut apporter sa pierre à l'édifice du Grand Paris

"Ma petite entreprise connaît pas la crise / Épanouie elle exhibe des trésors satinés dorés à souhait". Peut-être qu'Alain Bashung pensait-il à une carrière de pierres en écrivant cette chanson. Toujours est-il qu'en arrivant dans la carrière Violet, à Nogent-sur-Oise, la lumière du soleil se réverbère sur des blocs de pierre prêts à être chargés sur des camions.

"Le carnet de commande n'a jamais été aussi rempli. On sent qu'à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques, Paris veut rappeler qu'elle est la plus belle ville du monde", déclare le patron du site, Franck Violet.