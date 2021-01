Le gouvernement va sortir du bois sur la réglementation environnementale du bâtiment

(Crédits : Reuters)

Malgré l'opposition des professionnels de la construction qui demandent une "RE2020 véritablement ambitieuse, humaine et abordable", le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a adopté un avis consultatif approuvant les objectifs de la réglementation et proposant 13 amendements. "C'est théâtral", juge une source proche du dossier, qui promet des déclarations du gouvernement dans les prochains jours.