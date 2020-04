Immobilier : disparition de Jean-Philippe Ruggieri, directeur général de Nexity

"Jean-Philippe Ruggieri, directeur général de Nexity, après s'être battu plusieurs semaines avec courage contre le Covid-19, s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris", a communiqué ce 24 avril le leader français de l'immobilier. "Son énergie, son empathie et son charisme reconnus de tous vont créer un grand vide pour l'ensemble des dirigeants et des collaborateurs du groupe."

Nommé directeur général en mai dernier, Jean-Philippe Ruggieri, âgé de 51 ans, avait rejoint Nexity en 2001 lors du rachat de l'entreprise familiale toulousaine. "Cela fait donc dix-huit ans que je suis dans le groupe avec ce qui m'anime, la vision client, et que je réfléchis aux produits et aux solutions qui correspondent à leurs besoins, leurs moyens, leur parcours, les territoires dans lesquels ils vivent", expliquait-il alors à La Tribune.

"Nous devons d'abord et sans cesse nous intéresser aux gens"

Aux côtés du président Alain Dinin, d'abord comme directeur général délégué chargé du client particulier entre 2017 et 2019, puis en tant que DG, Jean-Philippe Ruggieri travaillait à la réorientation du groupe en entreprise à mission. "Avant de penser à être le numéro 1 de l'immobilier, des services immobiliers, nous devons d'abord et sans cesse nous intéresser aux gens", déclarait-il.



Il y a encore deux mois, lors de la présentation des résultats de 2019, il voulait accélérer en matière de transition écologique, insatisfait de la première place de Nexity au palmarès des promoteurs bas-carbone "Ça veut dire que les autres ne font pas grand-chose!" s'exclamait-il. "C'est bien, mais c'est largement insuffisant. Je compte bien qu'on donne encore un élan plus fort à ce qu'on s'est déjà fixé", ajoutait Jean-Philippe Ruggieri.