Immobilier : Paris-Saclay postule au programme « Territoires engagés pour le logement »

C'est la dernière trouvaille du gouvernement pour tenter de juguler la crise du logement: un programme baptisé « Territoires engagés pour le logement ». Lancé par la Première ministre Elisabeth Borne en déplacement le 16 novembre à Dunkerque, fief du ministre du Logement Patrice Vergriete, l'appel à candidatures s'adresse aux communes et intercommunalités, aux établissements publics locaux (EPL) et aux établissements publics d'aménagement (EPA) « présentant une forte tension immobilière, sur des quartiers de gare ou sur des territoires accueillant un projet économique d'envergure ». A la clé pour les lauréats, un éventail de subventions.

Dans une circulaire datée du 21 novembre et adressée aux préfets de région, le ministre Vergriete en rappelle l'objectif: « accélérer une vingtaine d'opérations d'aménagement produisant chacune de l'ordre de 1.500 logements à horizon 2027 dont au moins 25% de logement social ». Les hauts-fonctionnaires ont jusqu'au 15 janvier pour relayer et sélectionner une à cinq candidatures. Selon nos informations, l'EPA de Paris-Saclay, créé par la loi du Grand Paris de 2010 pour impulser et coordonner le pôle scientifique du plateau de Saclay, vient de postuler.

Lire aussiCrise du logement: le ministre Vergriete annonce vouloir faire baisser les prix de l'immobilier neuf

Trois quartiers bientôt desservis par le Grand Paris Express

Ce territoire de 7.700 hectares à cheval entre l'Essonne et les Yvelines, qui représente 15% de la recherche nationale et 40% des emplois de la recherche publique et privée francilienne, se structure en effet autour de trois zones: un Campus urbain sur la frange sud du plateau, la ville nature de Versailles Satory dédiée aux mobilités du futur et le quartier de gare de Guyancourt-Saint-Quentin. Ces trois quartiers seront desservis par le métro automatique du Grand Paris Express dès 2026 dans le 91 et d'ici à 2030 dans le 78.

Aujourd'hui, entre l'université Paris-Saclay et l'école Polytechnique d'un côté, des sociétés de l'autre comme EDF, Danone, Servier, 70 jeunes pousses qui s'y créent ou s'y installent chaque année, 86 nouvelles entreprises étrangères depuis 2020, le plateau compte près de 30.000 étudiants et pas loin de 400.000 salariés. En 2023, un fastfood, une librairie et un supermarché sont sortis de terre. Le 28 novembre, l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) a décidé d'y installer son centre de recherche et de développement, un projet estimé à 50 millions d'euros.

Créer des « polarités de vie »

Nommé fin août, le nouveau directeur général de l'établissement public d'aménagement (EPA), Martin Guespereau, passé par les directions des cabinet Hulot et Lecornu et la supervision du concours d'architecture et d'urbanisme « Inventons la métropole du Grand Paris », entend continuer à jouer la carte du développement économique tout en animant le plateau avec des équipements publics et des infrastructures du quotidien. « Il devient urgent d'y créer des polarités de vie », confie-t-il à La Tribune, prenant exemple sur Massy qui accueille une gare RER-TGV, un opéra ou un cinéma multi-salles.

A date, Paris-Saclay compte 800 logements familiaux et 15.000 lits étudiants. A terme, l'EPA ambitionne d'en réalise 9.200 pour la première catégorie et 21.000 pour la deuxième. Rien sur que sur le Campus urbain, situé sur le sud du plateau, il s'agit de passer de 800 à 5.700 habitats familiaux et de 10.000 à 15.000 chambres d'étudiants. Pour y parvenir, le directeur général prépare un schéma directeur du logement étudiant et en discute actuellement avec les maires pour en définir les emplacements. Car à la fin des fins, la commune a toujours la main sur son plan local d'urbanisme.