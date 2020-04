Déconfinement : les promoteurs immobiliers commandent un million de masques

Pour accompagner la reprise d'activité, la fédération des promoteurs immobiliers (FPI) annonce, ce jeudi 9 avril, avoir commandé un million de masques chirurgicaux. D'ici deux à trois semaines, 900.000 seront adressés à ses 635 adhérents, tandis que les 100.000 restants seront envoyés à d'autres organismes pour "servir des besoins prioritaires".

"La disponibilité des masques apparaît de plus en plus comme la clé d'un déconfinement réussi. Or, pour beaucoup d'entreprises, notamment les TPE PME, ils sont difficiles d'accès", écrit sa présidente Alexandra François-Cuxac. "A travers cette démarche, la FPI reste fidèle à la position qu'elle tient depuis le début de l'épidémie de Covid-19 : concilier par tous les moyens la protection sans concession des salariés et la continuité de l'activité de notre secteur."