"Mal du siècle" : un quart des salariés des bureaux se sent "souvent isolé"

"Tous les jeunes souhaitent une perméabilité plus grande entre les vies pro et perso, mais vivent toute immixtion comme une intrusion", insiste le directeur général délégué de SFL Dimitri Boulte. "Il faut trouver l'équilibre. Le vrai réseau social demeure le lien réel, avant Linkedin ou Whatsapp." (Crédits : Reuters)

Selon une étude de l'Ifop réalisée pour la foncière francilienne SFL auprès de 1.600 salariés d'entreprises de 10 personnes et plus, les travailleurs veulent moins télétravailler, davantage déconnecter et surtout mieux communiquer en interne. Conséquence directe : les performances des entreprises en pâtissent.