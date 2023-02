Porté par les renouvelables, Eiffage entame 2023 avec un carnet de commandes record

La stratégie menée par Eiffage en 2022 semble avoir porté ses fruits. Le groupe français de BTP, d'infrastructures et de concessions autoroutières a connu une augmentation de 15,3% de son bénéfice net l'an passé, tiré par tous ses secteurs d'activités, et affiche un carnet de commandes bien rempli pour 2023, selon un communiqué publié mercredi. De quoi conforter son plan de route vers plus de diversification de son portefeuille de concessions afin de devenir un « acteur clé de la décarbonation ».

Fort d'un chiffre d'affaires en augmentation de 8,5%, à 20,3 milliards d'euros, le groupe a atteint un bénéfice net de 896 millions d'euros en 2022.

Contrats juteux à l'international

La branche infrastructures, qui pèse pour un tiers des ventes, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,6%, à 7,29 milliards d'euros. Si celui-ci « baisse légèrement » en France, il enregistre cependant une hausse de 19,6% à l'international, notamment « grâce à la montée en puissance de la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni et de l'autoroute E18 en Norvège ».

La branche Energie systèmes, deuxième plus importante, a elle connu une augmentation de 12% de son chiffre d'affaires, à 5,3 milliards, portée par une « dynamique de croissance externe » via onze acquisitions.

Moins importante, la branche Concessions a connu une croissance de 10,4%, à 3,34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, grâce à des « trafics autoroutiers tous en augmentation » et « désormais supérieurs à leur niveau de 2019 ». Cependant, le trafic aéroportuaire reste lui inférieur aux niveaux de 2019 (-25,4%), malgré une accélération rapide par rapport à 2021 (+76,6%), note Eiffage.

Porté par les renouvelables

Le groupe attaque 2023 avec un carnet de commande bien rempli, à son plus haut historique avec 18,5 milliards d'euros (+14%). Cette augmentation est « portée notamment par les chantiers d'énergies renouvelables et d'infrastructures de transport », précise Eiffage.

L'industriel français, qui emploie 73.500 salariés, a en effet amorcé une stratégie de croissance externe vers des acteurs des énergies renouvelables, à l'image du français Sun'R en septembre 2022.

« Le résultat net part du Groupe devrait bénéficier en outre de la mise en équivalence de la participation dans Getlink, à compter du 2e trimestre », a ajouté Eiffage, devenu en octobre le premier actionnaire de cette société concessionnaire du tunnel sous la Manche, "pour un investissement de 1,2 milliard d'euros".

(avec AFP)

Lire aussiEiffage devient le premier actionnaire de Getlink en montant à 18,79% de son capital