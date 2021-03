Pourquoi Brandt retrouve des couleurs

Spécialisées dans la cuisson avec les marques haut de gamme De Dietrich et moyenne gamme Sauter et Brandt, les usines du Loiret et du Loir et Cher ont commencé à fabriquer plusieurs nouveaux fers de lance commerciaux pour le groupe. Four à cuisson ultra-rapide, table à induction ergonomique et intuitive, sonde connectée anti-débordement constituent autant d'innovations conçues par la cellule Recherche & développement adossée au site orléanais. Mis sur le marché à l'horizon 2021-2022, ces produits ont clairement pour objectif de conforter la position de leader du...