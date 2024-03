Pouvoir d'achat : la location-accession immobilière, ce système qui permet d'habiter son futur logement avant de l'acheter

En pleine crise aiguë de l'immobilier, le modèle de location-accession d'un bien immobilier, encore très peu déployé en France, peut-il être une réponse ? Le promoteur sétois Proméo, qui a lancé son offre Cezame en avril 2022, en est convaincu. Le principe : une accession à la propriété de façon progressive et « à prix maîtrisé », via un parcours résidentiel qui s'adresse « à tout locataire, sans distinction d'âge, de statut de famille ou de contrat de travail », explique Olivier Ganivenq, le président de Promeo.

Cezame achète des logements en bloc (dans le neuf ou l'ancien), le candidat à l'accession signe un contrat de location-accession chez un notaire, avec un prix de vente « ferme et définitif ». Démarre alors une « période d'essai » de douze mois durant laquelle l'occupant va pouvoir confirmer ou infirmer son choix. Pendant un an, il verse un loyer mensuel dont 25 % sont capitalisés et constitueront un apport s'il décide de lever l'option d'achat pour devenir propriétaire.

« Nous sélectionnons les logements de manière à faire en sorte que, pour le locataire-acquéreur, dont les capacités financières sont évaluées au début du processus, l'addition du loyer à une somme de 100 à 150 euros approche le montant d'un crédit bancaire. L'objectif est de lever les barrières à l'achat », indique le promoteur, qui annonce des prix allant « de 2.700 à 4.000 euros le mètre carré selon la zone géographique ».

Ce principe de location-accession permet d'évaluer le logement et son environnement en l'occupant, mais aussi « de rassurer le banquier sur la capacité du locataire-accédant à honorer son emprunt », ajoute Véronique Rentet, directrice générale de Cezame, évoquant des profils de jeunes actifs, de familles recomposées ou monoparentales, de séniors qui prennent le temps de revendre leur bien précédent, ou de nouveaux arrivants dans une région.

Premières ventes

Par ruissellement, l'activité a été ralentie par la crise, mais Cezame a réalisé ses premières ventes sur un lot de dix logements à Frontignan (Hérault) : huit foyers sont devenus propriétaires, un logement est en cours de commercialisation et un dernier reste à vendre. Cezame a aussi acquis un immeuble ancien de quatre logements dans le centre-ville de Sète, dont deux sont déjà occupés.

« Les taux bancaires continuant d'augmenter, tous ont préféré basculer rapidement vers l'accession », explique Véronique Rentet. Contournant la crise du logement neuf, le promoteur va également acheter deux immeubles anciens dans et près de Béziers, soit 20 logements. Avec l'ambition de déployer son offre sur toute l'Occitanie.