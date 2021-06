Saint-Gobain vend une partie de ses activités en Allemagne

Le groupe Saint-Gobain a annoncé lundi qu'il avait cédé une partie de ses activités de transformation de verre en Allemagne, dans le cadre d'une stratégie d'optimisation de son portefeuille.

Le groupe français de matériaux de construction a ainsi vendu au groupe privé allemand Aequita, basé à Munich, la société Saint-Gobain Glassolutions Objekt-Center, spécialisée dans les opérations de transformation de verre du réseau Glassolutions en Allemagne, a-t-il expliqué dans un communiqué.

« Cette cession concerne les deux sites de Döring Berlin et Radeburg, qui emploient au total près de 200 personnes et ont réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2020», est-il précisé.

Une stratégie de restructuration antérieure à la pandémie

Fondée par Colbert sous Louis XIV, Saint-Gobain est l'une des plus vieilles entreprises françaises encore en exercice, et la plus ancienne société du CAC 40.

L'an passé, si le groupe a été touché par l'arrêt des chantiers dans le monde entier lors du premier confinement lié à l'épidémie de Covid-19, il a rapidement rebondi, bénéficiant notamment de l'intérêt croissant de ses clients européens pour la rénovation de leurs propriétés pendant les périodes de confinement.

Ses ventes ont ainsi nettement dépassé les attentes pour atteindre les 10,2 milliards d'euros au dernier trimestre 2020. Le résultat d'exploitation du second semestre 2020 a quant à lui excédé les 2 milliards d'euros, ce qui représente une croissance de plus de 20% par rapport au second semestre 2019.

Une dynamique positive qui s'est poursuivie sur le premier trimestre 2021, durant lequel les ventes ont bondi de 14,3% pour atteindre les 10,38 milliards d'euros.

La vente de Saint-Gobain Glassolutions Objekt-Center n'est donc pas due aux difficultés financières de l'entreprise, mais plutôt à une stratégie de restructuration, entamée avant la pandémiepour adapte