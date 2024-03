Transformation des entrées de ville : que vont faire les maires avec l'argent de l'Etat ?

C'est l'annonce gouvernementale du jour : à Avignon, les ministres du Commerce Olivia Grégoire et du Logement Kasbarian ont dévoilé la liste des 74 lauréats du plan de transformation des zones commerciales. Pour transformer ces « boîtes à chaussures » datées des années 1960 en nouveaux quartiers de ville, l'exécutif vient en effet de signer un gros chèque de 26 millions d'euros. Et ce pour le plus grand bonheur des communes concernées, contraintes par la politique de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols, qui vont pouvoir y développer de nouvelles activités, à commencer par le logement.

Près de 2 millions pour Montigny-lès-Cormeilles

C'est le cas de Montigny-lès-Cormeilles (Val-d'Oise), dont une grande partie de la ville s'est construite dans les années 1970 autour de grandes barres et de tours d'immeubles et d'un gros Carrefour et sa galerie commerciale. Elu maire en 2009, Jean-Noël Carpentier pressent l'essoufflement de son boulevard commercial dès 2010 et lance une réflexion sur l'absence de centre-ville.

Soutenu par deux entités de la Caisse des Dépôts, la Banque des territoires et CDC Habitat, l'édile est désormais à la tête du projet le plus subventionné d'Île-de-France avec 1,9 million d'euros de subventions. Ses travaux portent sur 26 hectares avec une livraison qui s'opérera par phases avec une fin estimée à 5-6 ans.

À l'origine, des foncières privées détenaient l'entièreté du terrain. Depuis, l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF), opérateur commun à l'Etat et au conseil régional, en a racheté un tiers. « Nous avons dû négocier avec les foncières, indemniser les propriétaires, les commerçants en bail, etc. Cette somme permet de combler une partie du déficit d'opérations », explique le maire (Divers gauche) de Montigny-lès-Cormeilles.

À terme, 800 logements en accession à la propriété qui verront le jour dans ce centre-ville. Jean-Noël Carpentier justifie ce choix par la présence déjà suffisante de logements sociaux et intermédiaires pour lui permettre de respecter les dispositions du Plan régional de l'habitat et de l'hébergement (PRHH).

Plus de 1,5 million pour Massy

Dans l'Essonne, autre lieu, autre ambiance, la commune de Massy va bénéficier d'une subvention de 1,6 million d'euros. Sur un site désaffecté de 20 hectares, appartenant à 50% à la foncière Altarea et à 50% à Cora, desservi par le tramway, la collectivité entend créer un nouveau quartier de ville avec du commerce, du logement et une partie débitumée.

« A court-terme, l'argent de l'Etat permettra de faire de l'acquisition foncière et des premiers travaux, tant les besoins de trésorerie sont considérables. In fine, cela amoindrira le déficit et conduira à réaliser une opération de qualité », déclare, à La Tribune, Nicolas Samsoen, maire (UDI) de Massy.

75.000 euros pour Val-de-Fontenay

En petite couronne, la ville de Fontenay-sous-Bois va toucher 75.000 euros de subventions pour financer des études en vue de transformer la zone commerciale Val-de-Fontenay Alouettes. Proche de la gare éponyme du RER A, se trouve un centre commercial de 1973 avec son Auchan et sa galerie marchande, mais aussi son grand parking très minéral.

Cet équipement, qui connaît de la vacance commerciale, ne répond plus aux besoins et ne fonctionne plus, assure le maire communiste. « Les habitants et les salariés veulent du petit commerce et de la renaturation. Nous travaillons donc en ce sens avec Auchan et sa filiale Nhood, propriétaire du foncier », poursuit Jean-Philippe Gautrais.

75.000 euros pour Tours

Pour autant, la politique publique ne se limite pas à la région parisienne, mais se déploie aussi en province. A Tours, le maire écologiste, Emmanuel Denis, fervent opposant de l'enlaidissement des entrées de sa ville par les enseignes, pourra ainsi mettre en œuvre le projet de réhabilitation de cette zone d'activité de 80 hectares construite à la fin des années 1960.

Pour l'espace Tours Synergie, l'édile percevra une enveloppe de 75.000 euros qui lui permettra de mandater un cabinet d'architectes urbanistes. « Au sein de cette zone largement obsolète, notre objectif est de réintégrer de l'habitat durable, des commerces de proximité, des services publics comme une crèche et une école, ainsi que de l'immobilier tertiaire, explique Emmanuel Denis. A terme, nous tablons sur environ 50% de renouvellement par rapport au panorama actuel » .

Une métamorphose qui passera aussi par la végétalisation de plusieurs parkings d'hypermarchés, la création d'allées plantées d'arbres, l'installation de panneaux photovoltaïques ainsi que l'adjonction de voies cyclables. Quant à la mise en œuvre complète de ce programme, le maire écologiste reste prudent, avec des délais de réalisation qui courront jusqu'après 2030... Soit quatre ans après la fin de son mandat.