L'activité pharmaceutique de Givaudan-Lavirotte suspendue par le gendarme des médicaments

Le gendarme français du secteur du médicament (ANSM) a constaté des « non-conformités d'une gravité particulière aux bonnes pratiques de fabrication, notamment en termes de nettoyage et d'entretien des locaux et des équipements » ainsi que des manquements dans la gestion de la « qualité et le contrôle des substances actives utilisées dans la fabrication de médicaments ». L’entreprise lyonnaise n’avait pas pris les mesures correctives demandées en 2021.