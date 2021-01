Logistique : comment Pfizer déploie ses vaccins en France

LA TRIBUNE - Où sont produites les doses du vaccin Pfizer-BioNTech destinées à la France ? Comment sont-elles acheminées?

PFIZER FRANCE - Concernant la France, les doses sont produites dans notre usine belge à Puurs. Elles arrivent par route pour la France hexagonale et par avion pour les territoires d'Outre-Mer. S'agissant de l'approvisionnement européen, il est assuré par les sites de production de Pfizer en Belgique (Puurs) et de BioNTech en Allemagne.

En termes de production, Pfizer possède les sites suivants, mobilisés dans la fabrication du vaccin : aux États-Unis, celui de Saint-Louis est dédié à la fabrication de matières premières, celui de Andover s'occupe de la substance médicamenteuse, et celui de Kalamazoo gère la formulation, l'emplissage et la finition. En Europe, le site belge de Puurs s'occupe aussi de formulation, emplissage et finition. BioNTech Drug Substance Supply fait également partie du réseau d'approvisionnement commercial.

Quelles sont les caractéristiques de la chaîne logistique du froid à ultra basse température mise en œuvre par Pfizer ?

Pfizer a des...