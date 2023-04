Merck & Co s'offre pour près de 11 milliards de dollars sur la biotech californienne Prometheus

Le laboratoire pharmaceutique américain Merck & Co a annoncé dimanche le rachat de la société de biotechnologies californienne Prometheus Biosciences pour environ 10,8 milliards de dollars. Avec cette acquisition, il met la main sur un traitement expérimental prometteur de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn et renforce sa présence dans le domaine de l'immunologie. Le groupe paiera 200 dollars par action pour cette biotech spécialisée dans les traitements des maladies auto-immunes, ce qui représente une prime de 75% par rapport au cours de clôture de 114,01 dollars de l'action Prometheus vendredi.

« Cela nous permet de nous renforcer dans le domaine de l'immunologie et nous permettra une croissance durable, selon nous, jusque dans les années 2030, compte tenu de la longue durée de vie du brevet », a assuré Robert Davis, directeur général de Merck, lors d'une interview.

Robert Davis a ajouté que le médicament de Prometheus, PRA023, en cours de développement pour traiter la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn et d'autres affections auto-immunes, pourrait représenter un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars pour Merck & Co. « Chez Merck, nous sommes déterminés à atteindre notre objectif de sauver et d'améliorer des vies et nous continuons à identifier et à saisir les opportunités où la science et la création de valeur s'alignent », a expliqué Robert Davis.

Une biotech très prometteuse

Selon lui, la publication récente de résultats encourageants d'essais cliniques de phase II a incité Merck à se lancer. « Nous surveillons leur programme de développement clinique depuis un certain temps », a estimé Robert Davis. « Prometheus a été créée pour révolutionner le traitement des maladies à médiation immunitaire par l'application d'une approche puissante de médecine de précision », a fait remarquer le PDG de Prometheus Biosciences Mark McKenna. Si l'accord est conclu au troisième trimestre de cette année, comme espéré, Merck pourrait lancer une étude sur la colite ulcéreuse à un stade avancé du médicament au quatrième trimestre ou au premier trimestre 2024, a indiqué le directeur général du groupe américain.

Merck a cherché à conclure des accords pour se protéger d'une éventuelle perte de revenus lorsque les brevets de son immunothérapie anticancéreuse à succès Keytruda commenceront à expirer vers la fin de la décennie. L'année dernière, les ventes de Keytruda se sont élevées à près de 21 milliards de dollars. Robert Davis a déclaré que les recettes provenant de l'acquisition de Prometheus pourraient commencer à être perçues à peu près au moment où les brevets du Keytruda expireraient. L'été dernier, Merck aurait été en pourparlers pour acheter la biotech Seagen Inc, spécialisée dans le cancer, mais son rival Pfizer a raflé la mise et conclut le mois dernier un accord de 43 milliards de dollars pour mettre la main sur la société.