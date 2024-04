Un vaccin antigrippal au cœur d'une polémique entre Sanofi et le ministère de la Santé

Polémique entre le ministère de la Santé et le géant français de la pharmacie Sanofi. Mardi, les autorités sanitaires françaises ont annoncé l'arrêt de la commercialisation d'un de ses vaccins antigrippaux. Une décision intervenue après que Sanofi ait dénoncé la commercialisation par les autorités sanitaires de son médicament à un prix trop bas.

« Nous souhaitons vous informer du retrait du marché du vaccin Efluelda commercialisé par le laboratoire Sanofi dans les prochaines semaines », a ainsi annoncé la Direction générale de la Santé, qui dépend du ministère, dans un message aux pharmaciens.

Baptisé « Eflueleda », ce vaccin est réservé aux plus de 65 ans et a été spécifiquement élaboré pour protéger les personnes les plus à risque de complications. Le médicament est quatre fois plus dosé que son homologue « VaxigripTetra », un autre vaccin antigrippal de Sanofi, plus classique.

Sanofi en désaccord

Constatant un prix trop bas, le groupe pharmaceutique a donc justifié son choix d'arrêter la commercialisation d'Efluelda, en renvoyant la responsabilité aux autorités sanitaires. « Les autorités ont décidé d'établir son nouveau prix à un niveau inférieur aux coûts de production et de distribution de ce vaccin », a justifié Sanofi dans un communiqué.

Le groupe, qui met aussi en avant le fait d'avoir investi 50 millions d'euros pour maintenir en France une partie de la production du vaccin, « regrette cette décision qui rend impossible la mise à disposition de ce vaccin ».

Doute sur l'efficacité supérieure du vaccin

Cet affrontement s'inscrit dans un contexte de débats sur les bénéfices réels d'« Efluelda » sur la santé des patients, par rapport aux vaccins antigrippaux classiques. Si une série d'études ont établi la plus grande efficacité de ce vaccin chez les personnes à risque, ce serait dans une ampleur relativement limitée.

Lire aussiSanofi mise sur l'immunologie pour assurer son avenir

« Nous avons plus de 10 ans d'études dont de nombreuses études cliniques démontrant la supériorité d'Efluelda vs (ndlr : par rapport à) [des] vaccins à dose standard contre la grippe, les hospitalisations attribuables à la grippe, et ses complications cardiorespiratoires », s'est justifié Sanofi auprès de l'AFP.

N'étant pas convaincues, les autorités sanitaires françaises refusent donc, contrairement à des pays comme les États-Unis, de recommander ce vaccin plus qu'un autre pour les plus de 65 ans. Ce qui justifie, à leur sens, de ne pas le payer plus cher.

Le sujet des prix « trop bas » des médicaments sur la table

Ce débat s'inscrit aussi dans un contexte plus large où l'industrie pharmaceutique estime régulièrement que la France fixe des prix trop bas aux médicaments. Sur ce plan, Sanofi a obtenu mardi l'appui d'un important syndicat de pharmaciens, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF).

Lire aussiSanté : le défi de relocaliser en France la pharmacie de demain

« Face caméra, le gouvernement assure tout mettre en œuvre pour garantir l'accès aux produits de santé ; dans les faits, il s'entête dans une politique tarifaire toujours plus restrictive et dans un paradigme de santé à bas coûts », a accusé le syndicat dans un communiqué. Sollicité par l'AFP, le ministère de la Santé n'a pas réagi.

Cette décision ne devrait, en tout état de cause, pas affecter la quantité de vaccins antigrippaux disponibles, puisque Sanofi promet de proposer son vaccin classique en remplacement aux pharmacies qui avaient précommandé le « Efluelda ».

Mauvaise passe pour Sanofi Le géant français du médicament est actuellement dans une séquence économique délicate, avec une rentabilité en baisse. En février dernier, Sanofi a annoncé un bénéfice net de 5,436 milliards d'euros sur l'exercice 2023, en recul de plus d'un tiers par rapport à 2022. Son chiffre d'affaires a stagné à 43,07 milliards d'euros (+0,2% en données publiées). Quant à son bénéfice net des activités, indicateur privilégié par le groupe qui exclut les effets exceptionnels, celui-ci a fléchi en 2023 de 1,8% à 10,15 milliards d'euros. Ces résultats en baisse ont obligé Sanofi à revoir sa stratégie. La société va désormais concentrer ses efforts de recherche dans l'immunologie, qui traite des maladies du système immunitaire, plutôt que sur l'oncologie, où les succès sont jugés insuffisants. Une décision qui aura pour conséquence la suppression de 1.200 postes dans son secteur R&D, dont 330 en France, principalement sur le site de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) où 298 suppressions sont envisagées, et plus marginalement à Montpellier et Gentilly (Val-de-Marne).

(Avec AFP)