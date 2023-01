Biogaz : TotalEnergies ouvre dans les Pyrénées-Atlantiques la plus grande usine de France

Du gaz vert circule désormais dans le réseau en provenance de Mourenx, près de Pau (Pyrénées-Atlantiques). TotalEnergies y a en effet mis en service sa plus grande usine de biogaz de France. Baptisée BioBéarn, elle « injecte du biométhane dans le réseau depuis mercredi (11 janvier, ndlr) », a précisé à l'AFP Olivier Guerrini, directeur biogaz du géant pétrolier et gazier. Pour la petite histoire, ce site se situe à une dizaine de kilomètres de l'unique gisement de gaz français, Lacq, dont l'exploitation commerciale a été stoppée en 2013 suite à l'épuisement des réserves.

Dans un premier temps, la production de biométhane de BioBéarn atteindra 69 GWh (gigawattheures) en 2023 soit l'équivalent de la consommation annuelle de 14.000 habitants. Pour cela, 95.000 tonnes de déchets agricoles seront valorisées. Car, le biogaz émane de la décomposition et du traitement de déchets organiques et n'est donc pas une énergie fossile.

À plein régime, la production devrait atteindre 160 GWh/an, à savoir l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 32.000 habitants, ce qui permettra de valoriser 220.000 tonnes de déchets organiques, d'après un communiqué du groupe. Six personnes travaillent au quotidien sur le site, qui pourra générer jusqu'à une trentaine d'emplois indirects.

Le site utilise « pour l'instant essentiellement des déchets de l'industrie agroalimentaire », selon Olivier Guerrini. Le dirigeant insiste sur le fait qu'il n'y a « pas de culture énergétique dans les unités de TotalEnergies ».

« On récupère des sous-produits de l'industrie du maïs, surtout des cosses broyées, ça arrive en camions, on l'ensile (mettre en silo) et après on le méthanise. Ces déchets de l'industrie du maïs étaient envoyés très loin, on les récupère au plus près désormais, à moins de 30 km », expose le dirigeant.