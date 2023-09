Climat : les propositions des pays du G20 sont « tristement inadaptées » (ONU)

Les pays du G20 ne sont pas à la hauteur de la crise climatique à en croire les Nations unies. Les déclarations des membres du G20 sur la lutte contre le réchauffement climatique sont « tristement inadaptées » à l'urgence de la situation, a épinglé mercredi dans un entretien à l'AFP le chef de l'ONU Climat Simon Stiell, avant leur réunion prévue ce week-end.

Le G20, qui pèse environ 85% de l'économie mondiale et des émissions de gaz à effet de serre, se réunit samedi et dimanche à New Delhi. Le sommet se tient en l'absence des présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine, dans un contexte de vives tensions avec l'Occident autour de la guerre en Ukraine, de l'élimination progressive des énergies fossiles et des questions commerciales.

Le sommet du G20, qui regroupe 19 pays et l'Union européenne, se tient au milieu d'un cycle de quatre mois de négociations majeures sur le réchauffement climatique, qui aboutiront à une conférence de l'ONU (COP28) à Dubaï fin novembre. Pour Simon Stiell, les récentes déclarations des pays du G20 en ce sens sont en décalage avec le problème du climat. « Les communiqués qui ont été publiés sont tristement inadaptés, ils n'abordent pas les questions cruciales qui doivent être résolues par ces 20 pays », a-t-il fustigé. « Il y a encore des tentatives d'esquive et d'obstruction autour de ces sujets-clés ».

Appel à la coopération entre Etats-Unis et Chine

Une réunion des ministres de l'Énergie du G20 en juillet n'a d'ailleurs pas permis d'ébaucher un calendrier sur l'élimination progressive des énergies fossiles, ni de soutenir le consensus scientifique selon lequel les émissions de gaz à effet de serre atteindront leur pic d'ici 2025. Le sommet du G20 va se dérouler alors que les pays vont connaître les premiers pointages officiels de leurs avancées sur les objectifs convenus à Paris en 2015. Dans le cadre de l'accord de Paris, près de 200 pays se sont engagés à limiter le réchauffement climatique « bien en-dessous » de 2°C depuis l'époque préindustrielle, et de préférence 1,5°C.

Ces bilans feront sûrement écho aux conclusions alarmistes d'une série de rapports de l'ONU sur le climat, soulignant l'insuffisance de la réponse mondiale. « Il y a du travail à faire à tous les niveaux », affirme Simon Stiell, estimant que « la charge de la réponse incombe à 20 pays ». Il a ainsi exhorté les dirigeants du G20 à « envoyer un signal très fort sur leur engagement à lutter contre le changement climatique ».

Sur le même ton, le chef de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a appelé les États-Unis et la Chine à mettre de côté leurs divergences pour traiter les questions climatiques. Le lendemain, l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, a dit espérer que Washington et Pékin puissent « se rapprocher », tout en admettant que cette coopération ne se ferait pas « à n'importe quel prix ».

Simon Stiell pousse de son côté au développement des technologies permettant de réduire de 43% les émissions de gaz à effet de serre au cours de la décennie en cours - recommandée par les experts de l'ONU. Selon lui, elles sont à portée de main si les pays les plus riches intensifient leurs efforts, notamment l'engagement de fournir 100 milliards de dollars par an en financement climatique d'ici 2020, ainsi qu'à aider les pays les plus vulnérables à faire face aux impacts immédiats du changement climatique. Sur ce sujet, « la finance est tout », considère-t-il.