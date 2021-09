EDF prêt à acheter à GE la branche nucléaire de l'ex-Alstom

Cela fait un peu plus d'un an que le groupe américain, empêtré dans de nombreuses difficultés financières, a fait savoir son intention de vendre plusieurs de ses actifs dont ceux rachetés à Alstom en 2014. Mais, EDF intéressé? Quand "La Tribune" a dévoilé en août dernier les négociations occultes, personne ne s'y attendait, tant le PDG Jean-Bernard Levy avait montré de scepticisme. Depuis, la question climatique s'est fait plus pressante et la stratégie de souveraineté nationale est passée par là.