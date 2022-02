EDF revoit aussi à la baisse sa production nucléaire pour 2023

En raison d'arrêts dus à des problèmes de corrosion et des opérations de maintenance et de contrôle, EDF a de nouveau abaissé cette semaine sa prévision de production nucléaire pour 2022. Elle sera finalement de 295-315 TWh. Les estimations pour 2023 sont aussi d'ores et déjà réduites. En parallèle, le Conseil d'Etat a donné un avis favorable au projet de nouvelle centrale en Guyane.