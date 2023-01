Macron met la pression aux fournisseurs d'énergie pour qu'ils renégocient les « contrats excessifs » de toutes les TPE

Alors que Bercy et le Sénat sont réticents à accorder les mêmes aides aux PME et restaurateurs que celles obtenues par les boulangers pour faire face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité, le président de la République prend les fournisseurs d'énergie et leurs «profits excessifs » à partie leur mettant la pression pour qu'ils acceptent la renégociation des « contrats excessifs » pour toutes les petites entreprises, et vite, dès janvier.