Nucléaire : pourquoi (malgré un séisme de magnitude 5,4) l'alarme de Cruas ne s'est pas déclenchée

Cela a été leur "premier réflexe": juste après le séisme de lundi, les habitants de Cruas (Ardèche) ont vérifié que leur centrale nucléaire continuait à cracher ses panaches de vapeur, signe que "tout (allait) bien".

"Quand ça a bougé, on est sorti de la mairie et on s'est tourné vers les tours de la centrale et on voyait que ça +fumait+", raconte le maire de la commune Philippe Touati.