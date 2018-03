Pour son électricité, Paris choisit de jeunes pousses vertes

Né il y a moins de trois ans, Plüm Energie, 19 salariés et 1,5 million de chiffre d'affaires, vient d'engranger pour 2018 et 2019 un contrat de 7 millions d'euros annuels. Depuis le 1er janvier dernier, le fournisseur d'énergie verte, qu'il achète sur le marché européen grâce au système des garanties d'origine, approvisionne quelque 4.670 sites qui sont autant de petits consommateurs. Écoles, crèches, boulodromes, mais aussi des lieux plus emblématiques tels que le musée Galliera ou la tour Saint-Jacques, figurent désormais parmi ses clients.

La Ville de Paris a choisi la jeune pousse pour l'un des quatre lots de son marché public, pour un total de 50 gigawattheures (GWh). L'équipe a été séduite par la startup, désignée "meilleur petit fournisseur d'énergie 2018" par Selectra, le comparateur des fournisseurs d'énergie en France. Pour ses clients particuliers (25.000 compteurs déjà installés), Plüm propose un système de cagnotte incitant aux économies d'énergie, qui peut entraîner une remise allant jusqu'à 15% et de 8 à 10% en moyenne. Mais ce système ne sera pas utilisé avec la collectivité locale.

Le pionnier français de l'électricité verte Enercoop, qui s'approvisionne auprès d'une dizaine de coopératives regroupant près de 90 centrales hydrauliques, des parcs éoliens, des centrales solaires et une centrale à biomasse, a pour sa part remporté l'autre lot de petits consommateurs (moins de 32 kW), en l'espèce 32 bâtiments à « haute valeur environnementale ».

Un marché de 30 à 35 millions d'euros

Au total, c'est un marché public annuel de 30 à 35 millions hors taxes que la Ville, dans le cadre de son appel d'offres lancé en 2017 aux côtés du département de Paris, Paris Musées et le Centre d'action sociale, a scindé en quatre lots. Les deux plus importants, composés de près de 1.700 sites affichant une consommation plus importante, jusqu'à présent alimentés par EDF et Direct Energie, ont été attribués à la PME Hydroption, qui fournit également une électricité verte.

Ces petites structures ont répondu aux attentes de la Ville concernant l'origine de l'électricité, les modalités de facturation et le suivi des consommations (pour les sites les plus consommateurs).

Ces choix témoignent d'un mouvement amorcé par la Ville pour s'affranchir de fournisseurs trop importants au profit de structures plus légères, plus agiles et plus respectueuses de l'environnement. À ce jour, il semblerait que cette bascule se passe dans de meilleures conditions que celles dans lesquelles s'est opéré le transfert du contrat de vélos en libre-service de JCDecaux vers Smovengo...