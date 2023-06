Royaume-Uni : réouverture d'une centrale à charbon face aux températures qui montent

Outre-Manche, le réchauffement climatique entraîne la réouverture d'une centrale à charbon. L'opérateur du réseau électrique britannique National Grid Eso a sollicité l'énergéticien Uniper pour allumer une centrale à charbon au Royaume-Uni, ce lundi 12 juin. Cette annonce intervient dans un contexte de forte montée des températures. Les températures pourraient dépasser 30 degrés au Royaume-Uni ce lundi. Elles devraient même rester élevées plus tard dans la semaine, entraînant une utilisation accrue des climatiseurs devrait augmenter.

« Il a été demandé d'allumer une unité à charbon de (la centrale électrique de) Ratcliffe (située dans les Midlands, au centre de l'Angleterre, ndlr) pour une utilisation potentielle cet après-midi », a indiqué une source proche du dossier à l'AFP, confirmant des informations des médias locaux.

Londres dit vouloir sortir du charbon... en 2024

Pourtant, le Royaume-Uni cherche à sortir du charbon, l'une des sources d'énergies fossiles les plus polluantes, tant pour la qualité de l'air que pour le réchauffement climatique. Face à l'explosion des prix de l'énergie et à la perte du gaz russe, le gouvernement britannique avait exigé de trois énergéticiens qu'ils maintiennent ouvertes des centrales électriques à charbon avant l'hiver, tout en assurant vouloir se passer totalement de ce combustible dans la production d'électricité d'ici à... 2024.

La crise de l'énergie, provoquée par la guerre en Ukraine, a augmenté la consommation de charbon, notamment en Europe, afin de compenser l'arrêt progressif des livraisons de gaz russe. Après des années de baisse, l'approvisionnement en charbon a ainsi bondi de 8,3% l'an dernier en Europe, pour atteindre 476 millions de tonnes, d'après le lobby du charbon Eurocoal.

Résultat, la production de lignite, ce charbon issu d'immenses mines en Allemagne, en Pologne ou en Grèce par exemple, a augmenté de 7,1% en 2022, et les importations globales de cette énergie fossile de 18,3%. De tout le continent, l'Allemagne reste de loin le pays le plus charbonnier, avec 170 millions de tonnes extraits localement ou importés. Au niveau mondial, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'attend d'ailleurs à un plateau d'une décennie, plutôt qu'à une baisse de l'offre et de la demande de charbon.

Le géant minier Glencore poursuit son expansion dans le charbon Glencore compte racheter les activités dans le charbon du groupe canadien Teck Resource, qui avait confirmé avoir reçu et être en train d'étudier cette offre, parmi d'autres. Le géant suisse voudrait procéder à une scission de l'activité, aujourd'hui combinée, du charbon et de l'acier, ce qui augmenterait la valeur pour ses actionnaires, insiste-t-il. « Le monde a encore besoin de charbon », a ainsi affirmé vendredi dernier le patron du géant Glencore. Ce dernier compte poursuivre l'exploitation du pétrole malgré les critiques de ses actionnaires et ses effets délétères sur le climat, car les pays en développement doivent pouvoir accéder à l'énergie à un prix abordable. Contrairement à Rio Tinto ou Anglo American qui se sortent du charbon, Glencore défend cette ressource, prétendant vouloir gérer ses mines de manière responsable jusqu'à leur épuisement.

(Avec AFP)