Thyssenkrupp s'apprête à introduire en Bourse sa branche hydrogène Nucera

mportante introduction en Bourse en vue. L'industriel allemand Thyssenkrupp a lancé ce lundi la procédure d'introduction en Bourse de son entité hydrogène Nucera. L'introduction à la Bourse de Francfort devrait être réalisée « avant la trêve estivale », a détaillé dans un communiqué le groupe qui espère lever 500 à 600 millions d'euros dans l'opération.

Nucera fabrique des infrastructures de production d'hydrogène à partir de sources d'énergie renouvelables telles que le solaire et l'éolien, se présentant comme « l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert à l'échelle industrielle ».

L'introduction en Bourse doit permettre « d'élargir la marge de manœuvre financière de Thyssenkrupp Nucera et d'affiner la perception de l'entreprise en tant que fournisseur technologique de premier plan pour la production d'hydrogène vert », fait valoir Miguel Ángel López Borrego, président du directoire de Thyssenkrupp AG. Le géant de l'industrie et de la sidérurgie veut permettre à sa filiale de sortir de l'ombre de Thyssenkrupp sur un marché en plein expansion. L'année passée, Nucera avait pris son nom actuel, abandonnant son ancien nom Uhde Chlorine Engineers.

Les électrolyseurs au coeur de son activité

Les fonds levés permettront « de soutenir la forte croissance de l'activité d'électrolyse alcaline de l'eau (AWE) de Thyssenkrupp Nucera », précise encore le groupe qui compte « conserver une participation majoritaire dans Nucera ». Jusqu'ici, Nucera est détenu à 66% par Thyssenkrupp et le groupe italien De Nora (34%), spécialiste des électrodes et des systèmes de filtrage d'eau. Elle produit et installe des électrolyseurs, qui permettent de stocker de l'énergie renouvelable à travers la production d'hydrogène.

Depuis sa création en 2015, elle a réalisé l'installation de « 10 GWh » de capacité de production d'hydrogène, essentiellement dans l'industrie chimique. Cette technologie, qui permet de produire et de stocker de l'électricité, est appelée à jouer un rôle central dans la décarbonation de la production d'énergie et les groupes industriels comptent sur elle pour compléter leurs objectifs climatiques.

Thyssenkrupp envisageait cette introduction depuis au moins 2021 par Thyssenkrupp, mais elle a été repoussée à plusieurs reprises en raison de la guerre en Ukraine, de la crise de l'énergie et des conditions défavorables de marché en raison de la hausse des taux. Le conglomérat industriel, emblématique de l'industrie allemande du XXème siècle, se trouve dans une période de transition après plusieurs années de turbulences financières. Après avoir déjà cédé sa juteuse branche ascenseurs en 2020, il cherche encore un avenir pour sa division sidérurgique, son cœur de métier.