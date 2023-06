Train à hydrogène : CAF mène les premiers essais sur le réseau espagnol

Pour la première fois sur le réseau ferroviaire espagnol, un train à hydrogène a circulé sur voie. Plus précisément entre Saragosse et Canfranc, dans les Pyrénées aragonaises, indique le constructeur ferroviaire espagnol CAF dans un communiqué publié ce mardi 6 juin. Il s'agit évidemment d'une phase de test pour ce projet baptisé FCH2Rail, mené par un consortium auquel participent Toyota, DLR et la compagnie ferroviaire espagnole Renfe.

Le train à hydrogène de CAF est un appareil bimode, capable de rouler également sous caténaires en traction électrique. Il est alimenté grâce à de l'hydrogène « vert » (produit à partir d'électricité renouvelable) fourni par le géant énergétique espagnol Iberdrola. Cet essai ne va pas en rester là. Il va se poursuivre « sur des lignes de Madrid et de Galice », sous différents types « de conditions climatiques », précise le constructeur. CAF prévoit de conclure ce projet d'ici à la fin 2024.

Le futur du ferroviaire passe par l'hydrogène

Le train à hydrogène est considéré comme une alternative intéressante au diesel pour circuler sur les lignes non électrifiées, pour peu que soient mises en place des filières d'approvisionnement « vertes » de ce carburant qui ne libère en brûlant que de la vapeur d'eau.

La plupart des constructeurs ont lancé ces dernières années des expérimentations dans ce domaine. Le plus avancé est Alstom, qui a fait circuler ses premiers prototypes en Allemagne dès 2018 et dont les trains roulent en service commercial dans deux régions du pays. Le constructeur français, qui a aussi vendu des modèles en Italie, travaille également à la mise au point d'un modèle bimode hydrogène/caténaire pour le marché français. Les premiers essais dans l'Hexagone de son prototype de petit train régional à l'hydrogène ont ainsi été menés en février dernier.

Les plus petits acteurs aussi misent sur l'hydrogène. La startup Taxirail veut proposer de petits véhicules de 40 places - qui pourront circuler seuls, à deux ou à trois modules - fonctionnant avec des batteries et de l'hydrogène. Son concepteur Régis Coat promet un début des essais en France à la fin de l'année sur un bout de ligne à Port-Jérôme, en Seine-Maritime.

(Avec AFP)