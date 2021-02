Unseenlabs veut surveiller les océans avec toujours plus de nano-satellites

De Rennes, direction la Nouvelle-Zélande. C'est sur le site maori de Mahia, première base de lancement privée au monde de vols sur orbite, que Clément et Jonathan Galic, deux frères, ingénieurs et passionnés d'aérospatiale, propulsent leur projet. Le 20 novembre dernier, les cofondateurs de la jeune entreprise Unseenlabs, ont assisté à distance, crise du Covid-19 oblige, à la mise en orbite à 500 kilomètres d'altitude de leurs nano-satellites BRO-2 et BRO-3.

Déployés par le lanceur Electron de l'opérateur Rocket Lab, ces deux satellites ont rejoint BRO-1, lancé en août 2019 et constituent les premières briques d'une constellation de cubesatellites dédiés à la surveillance maritime. D'ici à 2025, Unseenlabs souhaite disposer d'une constellation de 20 à 25 nano-satellites afin de proposer un suivi en quasi temps réel du trafic maritime et de nouveaux services (tracking, base de données, signature unique des émetteurs).

Basée à Rennes, cette startup fondée en 2015 a mis au point une technologie permettant de géolocaliser n'importe quel...