Industrie : la robotisation avance à grand pas dans le monde

L'automatisation monte en puissance dans l'industrie mondiale. Selon des chiffres de la Fédération internationale de robotique publiés le 30 mai dernier, le nombre de robots d'ici 2020 s'élèverait à 3,05 millions. Cela signifie que ce type d'outil pourrait doubler entre 2014 et 2020 avec une véritable accélération ces dernières années. Et qu'en moyenne, le stock de robots a progressé entre 12% et 14% sur cette période. Au-delà de ces chiffres, ces nouvelles projections risquent de susciter des débats houleux sur la place de l'automatisation dans le monde du travail.

L'Asie en tête

Ces données à l'échelle mondiale masquent de véritables disparités régionales. Pour faciliter les comparaisons internationales, l'organisme a calculé des densités de robots par pays. Il apparaît que l'Asie domine le classement des continents les plus équipés. Selon des chiffres de la fédération publiés en février dernier, la Corée du Sud est le pays qui connaît la densité de robots (nombre de robots pour 10.000 employés dans l'industrie manufacturière) la plus importante au monde (631 pour 10.000), suivi de Singapour (488 pour 10.000) et enfin l'Allemagne (309 pour 10.000). En Corée du Sud, la densité de robots dépasse de 8 fois la moyenne internationale."Ce taux est le résultat d'installations continues d'un grand nombre de robots, en particulier dans l'industrie électrique / électronique et dans l'industrie automobile." La France arrive plutôt en bas de classement parmi les pays étudiés avec 132 robots pour 10.000 employés sachant que la moyenne mondiale du ratio est de 74 pour 10.000.

En Chine, l'essor de la densité de robots a été la plus plus dynamique au monde. Si la puissance économique asiatique n'occupe que le 23e rang mondial, le gouvernement a l'ambition de faire entrer son économie dans le top 10 des nations les plus automatisées au monde d'ici 2020. Ce qui correspondrait à la volonté de l'exécutif d'opérer une transition de son modèle économique.

"D'ici là, sa densité de robot devrait atteindre 150 unités. En outre, l'objectif est de vendre un total de 100.000 robots industriels produits dans le pays d'ici 2020 (en 2017, 27.000 unités provenaient de fournisseurs chinois, 60.000 de fournisseurs étrangers)."

La fédération tente de rassurer

Pour tenter de rassurer l'opinion publique, l'organisation internationale de robotique a développé plusieurs idées qui devraient alimenter les échanges entre les travailleurs.

"En dépit des peurs diffusées dans les articles de presse, il n'existe pas de preuve concrète que l'automatisation a un impact différent sur le travail que les précédentes vagues de technologie lors des siècles passés avec un mélange de suppressions d'emplois, de créations d'emplois et de transformation du travail".

Pour les auteurs de l'étude intitulée "Les robots et le lieu de travail dans le futur", ce qui change réellement est la transformation des profils de poste et des compétences exigées "qui semblent aller plus vite que par le passé". Cette mutation combinée "aux effets de la mondialisation [...] peut créer de l'insécurité." La plupart des experts interrogés dans le rapport indiquent que dans les trois industries étudiées (industrie manufacturière, logistique et santé), les humains et les machines vont continuer à travailler ensemble. L'amélioration de la productivité et des avantages compétitifs va dépendre "des capacités des entreprises à mettre en place des organisations dans lesquelles les humains et les machines travailleront ensemble." Enfin les robots devraient rendre le travail plus sûr et moins dangereux physiquement en prenant en charge des tâches à risque.

L'enjeu de la formation

Face à l'essor de la robotique dans le secteur de l'industrie, le rapport recommande de développer des "politiques incitatives pour encourager les entreprises à investir dans la formation et/ou accroître leur financement pour l'éducation." Plusieurs organisations internationales comme la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED) ont signalé que les robots pouvaient représenter une menace pour les emplois qualifiés dans les pays développés. "La menace que fait peser la robotisation sur les bons emplois s'étend à certains pays en développement", rappelle un récent rapport de l'institution. La formation représente ainsi un sérieux défi pour les pays déjà confrontés à des taux de chômage importants malgré une conjoncture mondiale favorable.

