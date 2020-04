Quel avenir pour la nouvelle filière de fabricants de masques ?

Les industriels français se mobilisent toujours autant pour fabriquer des masques "Made in France". Alors que la demande du système de santé et des entreprises (hors grand public) est estimée en France à environ 100 millions de masques anti-projections textile lavables (catégorie 1 et 2), chirurgicaux, FFP 2 ou 3, les entreprises françaises visent désormais une production de 20 millions de masques par semaines. Entre la production française et surtout les importations, les besoins du système de santé (40 millions de masques par semaine) seraient, selon France Industrie, en train d'atteindre l'équilibre sur les approvisionnements même si il peut encore exister des pénuries locales.

Pour autant, au moment où Emmanuel Macron parle de souveraineté et d'autonomie stratégique, la crise provoquée par le Covid-19 va-t-elle être une opportunité de structurer fortement et pérenniser cette filière française sachant que le port du masque pourrait se généraliser dans les années à venir ? Quelle compétitivité aura-t-elle face à l'Asie à terme ? Les entreprises françaises vont également bénéficier de l'énorme marché à venir grâce au déconfinement : les besoins du grand public, qui est estimé à...