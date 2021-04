Impôt sur les sociétés : l'Allemagne applaudit la révolution fiscale proposée par les États-Unis

Olaf Scholz. (Crédits : Fabrizio Bensch)

Mettre fin au dumping fiscal, telle est la proposition américaine énoncée par Janet Yellen hier pour "mettre fin à cette course vers le bas", à laquelle se livrent les pays, qui, pour attirer les entreprises sur leur territoire, et leur garantir un environnement compétitif, proposent aux sociétés des taux d'imposition toujours plus faibles.