Le magasin automatique, avenir du commerce de détail ?

Coup de tonnerre dans le monde du retail ce 5 décembre 2016 : Amazon ouvre au pied de son QG de Seattle sa première supérette entièrement automatisée, Amazon Go. Un test, d'abord réservé à ses employés, étendu au consommateur lambda le 22 janvier 2018. Les possesseurs de l'appli Amazon reliée à un moyen de paiement peuvent désormais attraper leurs achats sur les étagères et ressortir sans autre forme de procès. Les nombreuses caméras fixées au plafond et les capteurs placés sur les étagères enregistrent les caractéristiques des produits qui sont débités directement sur le compte du shopper. Une facture détaillée est ensuite envoyée sur sa boîte mail. « Le passage en caisse est l'irritant suprême pour le consommateur. Les supprimer élimine ce problème et allège nettement les coûts d'exploitation », rappelle Philippe Moati, fondateur de l'ObSoCo. Après Seattle, dix autres supérettes sans caissières ont ouvert à San Francisco, Chicago et New York. L'e-commerçant a néanmoins dû modifier son système de paiement et accepter les espèces suite à des accusations de discrimination à l'égard des consommateurs pauvres non bancarisés.

Ce qui n'empêche pas Jeff Bezos de voir grand : selon...