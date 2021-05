Le pass sanitaire européen, en test depuis lundi, pourrait être opérationnel dès juin

Photo d'illustration: l'aéroport de Roissy CDG en mars 2020, après la décision du président de la République de confiner totalement la France. (Crédits : Reuters)

C'est la "libre circulation" au sein de l'Union européenne cet été (pendant les vacances donc) qui est en jeu. La France et Malte sont les deux premiers pays à tester lundi l'interopérabilité du système. Il s'agit de vérifier la capacité des États-membres à se connecter à la "passerelle" européenne mise en place. Cette phase pilote, qui s'échelonne sur deux semaines, concerne au total 18 pays de l'UE plus l'Islande. Le système est développé par les entreprises allemandes T-Systems et SAP.